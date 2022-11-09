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  • Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения
Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения Сегодня, 19:46
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Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения

В министерстве просвещения РК создали памятку для учителей и перечислили в ней документы, которые не должны заполнять педагоги, передаёт BaigeNews.kz.

Учителя-предметники не заполняют:

  • план по работе с одарёнными детьми;
  • отчёт о проведённой работе с претендентами на "Алтын белгi";
  • отчёт по трансляции педагогического опыта;
  • паспорт кабинета;
  • план работы по саморазвитию;
  • план подготовки учащихся к итоговой аттестации, МОДО по предмету;
  • отчёт о динамике успеваемости по предмету в разрезе четвертей либо учебных годов;
  • план подготовки к аттестации педагогов;
  • ведение журнала занятости учебного кабинета.

Классные руководители не обязаны заполнять:

  • табель посещаемости учеников и для учёта питания;
  • папка с материалами воспитательной работы (план классных часов, отчёты, фото и видеоматериалы);
  • сбор сведений по трудоустройству и занятости выпускников девятых и одиннадцатых классов;
  • протокол инструктажа по соблюдению техники безопасности;
  • сведения об успеваемости учащихся по итогам четверти;
  • информация социального характера об учениках класса (о детях с ООП, детях-сиротах, из малообеспеченных семей и других);
  • журнал поведения детей с неудовлетворительным поведением;
  • протоколы родительских собраний;
  • расписание занятий учащихся в кружках и секциях вне школы;
  • журналы работы с родителями.

В минитерстве уточники, что к этим перечням относятся и любые другие документы, не предусмотрены в приказе №130.

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#образование #педагог #Минпросвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:46
109
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