Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения

В министерстве просвещения РК создали памятку для учителей и перечислили в ней документы, которые не должны заполнять педагоги, передаёт BaigeNews.kz.

Учителя-предметники не заполняют:

план по работе с одарёнными детьми;

отчёт о проведённой работе с претендентами на "Алтын белгi";

отчёт по трансляции педагогического опыта;

паспорт кабинета;

план работы по саморазвитию;

план подготовки учащихся к итоговой аттестации, МОДО по предмету;

отчёт о динамике успеваемости по предмету в разрезе четвертей либо учебных годов;

план подготовки к аттестации педагогов;

ведение журнала занятости учебного кабинета.

Классные руководители не обязаны заполнять:

табель посещаемости учеников и для учёта питания;

папка с материалами воспитательной работы (план классных часов, отчёты, фото и видеоматериалы);

сбор сведений по трудоустройству и занятости выпускников девятых и одиннадцатых классов;

протокол инструктажа по соблюдению техники безопасности;

сведения об успеваемости учащихся по итогам четверти;

информация социального характера об учениках класса (о детях с ООП, детях-сиротах, из малообеспеченных семей и других);

журнал поведения детей с неудовлетворительным поведением;

протоколы родительских собраний;

расписание занятий учащихся в кружках и секциях вне школы;

журналы работы с родителями.

В минитерстве уточники, что к этим перечням относятся и любые другие документы, не предусмотрены в приказе №130.