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pixabay.com Сегодня, 04:29
312
Сегодня, 04:29
312
Фото: pixabay.com

Какие браки распадаются в Казахстане чаще всего

15 апреля в Казахстане отметят День влюбленных — Козы Корпеш и Баян Сулу. В преддверии праздника в Бюро национальной статистики озвучили цифры по бракам за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

За прошлый год в стране заключено почти 128,5 тысячи браков, что меньше на 8,5% в сравнении с 2021-м. В 34,8% случаев поженились представители разных национальностей. 20,1% мужчин и 19% женщин узаконили отношения не впервые.

Больше всего женились и выходили замуж в августе. Чаще других разводились пары, прожившие вместе от года до четырёх лет.

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Сегодня, 04:29
312
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