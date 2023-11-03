Какая погода ждёт казахстанцев в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане 3 и 4 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

"Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики. Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра. Температурные показатели понизятся ночью от 3-10 тепла до 5 мороза -3 тепла, днем от 10-18 до 0-8 тепла", - говорится в сообщении.

В южной половине республики, благодаря обширному антициклону, погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 3 мороза-5 тепла, днем небольшое повышение от 10-17 до 15-20 тепла.