Какая погода ждёт казахстанцев в ближайшие дни
Вчера, 09:45
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Вчера, 09:45Вчера, 09:45
467Фото: Baigenews.kz
Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане 3 и 4 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.
"Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики. Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра.
Температурные показатели понизятся ночью от 3-10 тепла до 5 мороза -3 тепла, днем от 10-18 до 0-8 тепла", - говорится в сообщении.
В южной половине республики, благодаря обширному антициклону, погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 3 мороза-5 тепла, днем небольшое повышение от 10-17 до 15-20 тепла.
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