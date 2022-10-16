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Как выглядит дом-музей Кунаева в Алматы
Корреспондент BaigeNews.kz побывал в кабинете, где первый секретарь ЦК Компартии Казахстана работал в последние годы жизни.
На алматинском Арбате среди многоэтажек советской постройки есть один неприметный двухэтажный дом. Бывшее здание Постоялого двора построено в 1898 году, и сегодня ему присвоен адрес "улица Панфилова, 99".
На первом этаже этого дома расположились кафе, магазин обуви и аксессуаров, но не этим примечательно старинное здание. Просто так прийти на экскурсию в этот старинный дом на Арбате нельзя, но для журналиста BaigeNews.kz сделали исключение.
Немного истории
На заре советской власти в 1917-1919 годах здесь располагался областной национальный отдел РКП(б). В этом здании отдел печати комиссариата подготовил и выпустил первую газету на казахском языке "Вестник трудового народа" (позже газета была переименована в "Ушкын", а затем стала называться "Жетысу").
Масштабную реставрацию старинного здания провели в 1980 году по проекту архитектора Ж. Шайкенова. Он постарался не только воссоздать облик зданий верненской эпохи, но и внес элементы, связанные с традициями казахского народа. Например, по мотивам древних казахских орнаментов сделал два панно. Такая задумка идеально подошла под концепцию Республиканского музея казахских народных музыкальных инструментов Казахской ССР, организованного в том же 1980 году и открывшего двери для публики 24 апреля 1981 года.
В 1983 году музей перенесли в другое историческое здание – бывший Дом офицерского собрания по улице Зенкова, где он и располагается по сегодняшний день.
История умалчивает, что было со зданием до развала СССР, но известно, что в 1992 году здесь обосновался на тот момент уже бывший первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев в качестве руководителя открытого им фонда.
Кунаев в годы Независимости
Вице-президент Фонда Динмухамеда Кунаева Болат Кажиакбар напомнил, что Кунаев, после того как его отправили в отставку с поста руководителя КазССР и до самого 1990 года, находился фактически под домашним арестом. К нему в гости допускали только родственников и некоторых видных деятелей искусства, например, Олжаса Сулейменова.
Жил Кунаев в квартире в двухэтажном жилом доме на пересечении улиц Тулебаева и Карасай батыра, сейчас там Мемориальный музей-квартира Д.Кунаева.
В 1992 году случилась оттепель в отношении Кунаева, его друзья и соратники, в числе которых и Олжас Сулейменов, намекнули, что он со своим статусом не имеет права отдыхать на пенсии, и предложили открыть фонд, чтобы продолжить работу на благо страны. Он согласился.
Бывшее здание Постоялого двора на Панфилова стало рабочим кабинетом Кунаева по воле тогдашнего мэра Алматы, ныне покойного Заманбека Нуркадилова.
"В конце 1992 года Кунаев зарегистрировал этот фонд, обратился к Нуркадилову, просил помещение под офис. Заманбек Нуркадилов предложил несколько вариантов, и Димаш Ахмедович выбрал старинное здание Постоялого двора. Он говорил, что любил приходить сюда в детстве и, когда стал аксакалом, хотел бы продолжить свою трудовую деятельность в этом здании. Здесь тогда располагался фонд Раисы Горбачевой, были офисы адвокатов, но Нуркадилов лично пришёл, всех расселил и полностью передал здание фонду Кунаева", — рассказал вице-президент Фонда Динмухамеда Кунаева Болат Кажиакбар.
Фонд до сих пор носит статус международного. Его филиал был открыт в Германии, Санкт-Петербурге, до сих пор существует в Ташкенте.
Получив в аренду здание, фонд провел ремонт, и спустя пару месяцев Кунаев начал работать в нём.
На первом этаже, где сейчас кофейня, Кунаев проводил заседания, на втором этаже был рабочий кабинет Кунаева, расположение столов и мебели сохранили в том виде, как они стояли при Кунаеве.
У здания сохранились деревянные окна, внешний вид, береста. Конечно, не обходилось без реставраций после 1980 года, в том числе вынужденных.
"Был пожар шесть или семь лет назад, в 2015 или 2016 году летом загорелась крыша, подпортилась часть здания. После этого пришлось проводить реставрацию. Штукатурке в некоторых местах было 150 лет, её готовили на самане и конском навозе, она начала цвести, стены стали серо-буро-малиновыми, покрылись плесенью. Всё ободрали до бревен и кирпичей, просушивали полгода, сделали обработку и восстановили здание, как Феникс из пепла в буквальном смысле", — рассказал Болат Кажиакбар.
Сейчас здесь представлены архивные фото Кунаева. Фонд занимается популяризацией, пропагандой деятельности людей того времени, соратников Кунаева, его родственников, рассказывает о личности Кунаева и о его семье.
Память о Кунаеве
По воспоминаниям современников, до самой смерти Кунаев был в здравом уме.
"У Кунаева была феноменальная память. Известно, что он по 200 страниц читал, а на выходных мог и по 400 страниц за день осилить, чем тренировал свой ум, повышал эрудицию", — вспоминает Болат Кажиакбар.
Динмухамед Кунаев умер в поездке по Алакольскому району Алматинской области 22 августа 1993 года в селе Акши от сердечного приступа. Его похоронили 25 августа 1993 года на кладбище Кенсай в Алматы, но память о нем осталась не только у казахстанцев.
Его чтят и уважают в соседнем Узбекистане за то, что в 1993 году лично убедил тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова сохранить память об узбекском государственном деятеле и писателе Шарафе Рашидове.
"Приехав в Ташкент, Кунаев узнал, что Каримов семью Рашидова выселил на окраину. Встреча с Каримовым длилась около двух часов. О чём шел разговор, мы не знаем, но после той встречи Каримов открыл фонд Рашидова, вернул его потомкам служебное жильё в центре", — рассказал Болат Кажиакбар.
Величие Димаша Ахмедовича в его простоте и доступности для простого народа. Он ходил пешком на работу, с дворниками здоровался, постовых по именам знал, Яркий пример — у него было не более десятка костюмов.
Племянник Динмухамеда Кунаева Диар Аскарович, который с ним жил до самой смерти, говорил, что было всего семь или восемь костюмов. Сейчас они все разосланы по музеям, поэтому на открытие новых музеев экспонатов не хватает. Однажды один аксакал настойчиво просил сотрудников фонда привезти больше вещей Димаша Ахмедовича для музея, но Болат Кажиакбар нашел только чемодан, спортивный костюм и галстук Кунаева, не попавшие в другие экспозиции. И это лишь несколько примеров того, что Динмухамед Кунаев служил на благо страны, народа, не требуя ничего себе взамен.
Сегодня имя Кунаева носит областной центр Алматинской области, университеты, стоят памятники. Но самое главное — он остался в памяти народа своими поступками и достижениями.
Фото Александра Шахбазова
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