Какие восстановительные работы после паводка проводят в Актюбинской области

В Кобдинском районе Актюбинской области часть домов для пострадавших от паводка, планируют сдать в этом месяце, передает BaigeNews.kz сo ссылкой на акимат области.

В Актюбинской области самыми первыми строительные работы начались в Кобдинском районе. Здесь построят 151 дом. Большая их часть находится в Кобде, 17 домов - в селе Жарык. В райцентре работают несколько строительных компаний. К участкам подведены все коммуникации: газ, вода, свет.

"С подрядными организациями мы договорились по возможности завершить работы за два месяца. Но мы не торопим строителей, так как это может сказаться на качестве работ. По области самым первым строительство началось в Кобде. На стройплощадке трудятся 15 застройщиков, но темпы у них разные. Если одни только поднимают стены, то другие уже приступают к внутри отделочным работам. Есть компании, которые перекрывают крышу дома. Строительство сопровождается авторским и техническим надзором. Также на стройплощадке установлены 5 камер видеонаблюдения", - рассказал аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев.

Жители района, пострадавшие от паводка, в настоящее время проживают в домах своих родственников, некоторые из них снимают жилье. В эвакопунктах проживающих нет.

"Кому достанется жилье будем определять по жребию. Думаю, это справедливо. В прошлом году мы также отбирали претендентов. Среди пострадавших есть человек с инвалидностью. Его семье было предоставлено временное жилье. Для него дом строится по согласованию со строительной компанией с учетом необходимых условий для комфортного проживания особенного человека", - объяснил аким района.

Строительные компании имеют разную нагрузку. Если одна строит 6 домов, то другая взяла на себя обязательство возвести 8 домов. К мелким работам на стройплощадке привлекли и местных жителей. За свой труд они получают оплату.

"Наша строительная компания сейчас перекрывает крышу дома. Фундамент залит, стены подняли. На этой неделе установим окна и внутренние перегородки. А на следующей приступим к внутренним отделочным работам. Одновременно копаем яму для канализации. Строительство началось в начале мая. При строительстве соблюдаем все требования. Земля под фундамент была выкопана, утрамбована и засыпана гравием. Затем уложили сетку и залили цемент. Уложили два блока по 60 см каждый. Это фундамент дома. Сельские жители часто приходят на площадку и смотрят как устанавливают перегородки", - говорит застройщик ТОО "АСМ 2012" Еркин Дуйсеев.

В строительстве домов задействовано несколько бригад. Одни заливают фундамент, другие возводят стены. Кровельные работы выполняются третьей бригадой.