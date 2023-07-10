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  • Как в жару не отравиться мороженым. В Минздраве дали советы
pixabay.com Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47
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Фото: pixabay.com

Как в жару не отравиться мороженым. В Минздраве дали советы

С наступлением аномальной жары казахстанцы спасаются от палящего зноя в тени, у воды и начинают есть и пить что-то похолоднее. Мороженое в это время становится самым востребованным десертом. Но специалисты Минздрава предупреждают, - для него необходимы особые условия хранения, иначе повышается риск отравления, передаёт BaigeNews.kz.

По данным врачей, мороженое делится по способу изготовления – мягкое и закалённое. Первое производится при температуре от четырёх до восьми градусов, употребляется сразу после приготовления и не подлежит хранению. А закалённое изготавливается на производстве путём глубокой заморозки в специальном оборудовании от минус 18 и ниже, при этом температура должна сохраняться на этапах транспортировки, хранения и реализации.

При хранении мороженого в морозилке его пищевая ценность и вкусовые качества со временем меняются. В процессе хранения мороженое очень легко впитывает посторонние запахи. Отрицательная температура приводит к замедлению роста бактерий, но при оттаивании для микроорганизмов создается благоприятная среда для размножения.

Чтобы изебжать отравления мороженым, важно руководствоваться несколькими правилами:
  • Не должно быть признаков повторной заморозки - это когда мороженое теряет первоначальную форму, на нём видны капли воды или кристаллов льда. 
  • Не есть мороженое, которое неправильно хранилось. У такого лакомства обычно появляется нехарактерный привкус, глазурь покрывается белым налётом и имеет неоднородную консистенцию.
  • При покупке мороженого в торговой сети нужно обращать внимание на состояние морозильной камеры. Она должна быть чистой, без посторонних продуктов и запахов.
  • Сроки хранения зависят от вида, технологии изготовления, способа фасовки, типа упаковки, условий хранения и ингредиентов (от несколько часов до 1,5 месяца). На длительность хранения влияет также объём упаковки, чем больше фасовка мороженого, тем меньше сроки хранения и годности.
  • Вздутая упаковка является признаком просроченного мороженого.
  • Нужно воздержаться от покупок мороженого в местах неустановленной торговли и на развес. А лучше спросить о наличии у продавца медкнижки и документов, подтверждающих безопасность продукции.
  • Продавцы должны быть в специальной форме и головном уборе, пользоваться одноразовыми перчатками.
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Сегодня, 10:47
228
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