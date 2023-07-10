Как в жару не отравиться мороженым. В Минздраве дали советы

С наступлением аномальной жары казахстанцы спасаются от палящего зноя в тени, у воды и начинают есть и пить что-то похолоднее. Мороженое в это время становится самым востребованным десертом. Но специалисты Минздрава предупреждают, - для него необходимы особые условия хранения, иначе повышается риск отравления, передаёт BaigeNews.kz

По данным врачей, мороженое делится по способу изготовления – мягкое и закалённое. Первое производится при температуре от четырёх до восьми градусов, употребляется сразу после приготовления и не подлежит хранению. А закалённое изготавливается на производстве путём глубокой заморозки в специальном оборудовании от минус 18 и ниже, при этом температура должна сохраняться на этапах транспортировки, хранения и реализации.

При хранении мороженого в морозилке его пищевая ценность и вкусовые качества со временем меняются. В процессе хранения мороженое очень легко впитывает посторонние запахи. Отрицательная температура приводит к замедлению роста бактерий, но при оттаивании для микроорганизмов создается благоприятная среда для размножения.