Как в резервате "Семей Орманы" подсчитывают сгоревший лес

В Абайской области проводится материальная оценка сгоревшего в июньских пожарах соснового бора. Лесная таксация охватила почти 4,5 тысяч га территории, в материальном выражении – это 429 тысяч кубометров древесины. Параллельно в трёх филиалах с конца января идут лесозаготовительные работы: стволы пилят и свозят на пилорамы. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в одном из лесничеств, чтобы увидеть, как сотрудники резервата подсчитывают и собирают утраченное природное богатство.

Топор в дело!

Госинспекторы Каштакского лесничества Дастан Чаганов и Талгат Искандеров каждый день приезжают в лес, чтобы провести инвентаризацию очередной партии сгоревших сосен. В руках Дастана специальная линейка для замера диаметра ствола, она называется мерная вилка. Талгат профессионально орудует топором. Сегодня они работают в 194 квартале лесного массива.

Для отвода под санитарную рубку идут погибшие растения, поражённые сильным верховым пожаром. Дастан линейкой замеряет диаметр дерева на уровне груди. Если толщина насаждения составляет 8 см и меньше, то оно автоматически идёт на дрова. Такую древесину называют технологической или дровяной. В эту категорию входит также гарь свыше 8 см в диаметре, но при этом изогнутая и сучковатая.

Стволы диаметром выше этого показателя, при этом с ровными, не обременёнными растительностью стволами, входят в категорию делового и полуделового, их распилят на доски.

Во время замера Дастан озвучивает диаметр, осматривает вместе с коллегой тело дерева и выносит вердикт. В зависимости от "диагноза", Талгат наносит насечки, предварительно сняв небольшой фрагмент обугленной коры. Для этого леснику и нужен топор. Деловой лес обозначают одной насечкой, полуделовой — двумя, технологический — тремя надрезами.

По этим знакам лесорубы будут ориентироваться, как раскладывать и пилить заготовки.

"Опытный лесник может определить сорт сгоревшего леса по звуку, когда делает насечки. А вообще главный критерий - это диаметр, стройность ствола, наличие сучковатости и такого порока, как дупло. Если деревья от корней покрыты порослью, или в теле есть дупло, то это не самый удачный материал для распиловки. Поэтому его нельзя считать деловым", — пояснил госинспектор Талгат Искандеров.

Вторая жизнь

По воспоминания работников резервата, июньский пожар отличался стихийностью, силой, беспощадностью. Причина тому – предшествовавшая засуха.

"Земля тогда просохла на полметра, деревья трещали от зноя. Поэтому огонь так быстро и легко шёл по лесу", — вспоминает Дастан Чаганов, который принимал участие в тушении пожара.

Несмотря на всю силу стихии, в лесу сохранилась жизнь. Не все сосны полностью поражены огнём. Верховой пожар идёт "скачками": спускается на землю, переходя в низовой, а потом набирает силу, и вновь поднимается на кроны деревьев. Таким образом, огонь щадит часть хвойных культур, у которых кроны остаются нетронутыми.

Если ожог составляет 70% и меньше, то ей дают вторую жизнь. Такие ёлочки называют семенниками. Они могут дать потомство и возродить выжженные земли. Семена разлетятся и вырастут новые деревья. Для того, чтобы их не спилили вместе с полной гарью, деревья окольцовывают – снимают небольшой кусочек коры по кругу и наносят на оголённый ствол краску.

После пожара в одной деляне (25 га) насчитывается от 300 до 500 "зелёнок". Их фиксируют в технологической карте лесосеки.

"Если у сосны есть хотя бы одна живая ветка, мы даём ей второй шанс. При сырой погоде она может выжить и дать потомство", - пояснил директор Каштакского лесничества Семипалатинского филиала ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Дидар Кабылканов.

У егерей есть ещё одна категория деревьев – модельные. Вычислив высоту и некоторые другие параметры таких древостоев, лесники определяют кубатуру древесины.

Не корой единой!

Зелёные островки остаются в опасности, пока рядом с ними доживают свои дни обугленные деревья. Через пару лет гарь начнёт трескаться и падать, превращаясь в валежник. А перед этим их основательно обработают и подготовят вредители. Обугленная кора привлекает паразитов, особенно короедов, как нектар пчёл. Именно они представляют наибольшую опасность для пострадавших, но выживших растений. Эпидемии можно избежать только санитарной рубкой.

Ещё один аргумент в пользу скорейшей расчистки — это ценность древесины. Она представляет интерес для строительной индустрии, пока вредители не проложили в стволах длинные туннели, не превратили их в труху. В противном случае такая гарь автоматически отправится на дрова.

"Дерево в сгоревшей коре не дышит, оно не живое. Соответственно в скором времени из-за неустанной работы короедов и шелкопрядов, которые съедают деревья изнутри, они начнут падать. Поэтому процесс надо ускорить и вывезти как можно больше древесины в ближайшие годы. Посмотрите, ещё года не прошло, а ствол уже дырявый, ценность теряется", — показывает нам анти-образец Дидар Кабылканов.

При сильных пожарах молодняк и часть средневозрастного древостоя сгорает полностью. А толстомерные сосны со сформировавшейся древесиной — обгорают. Их то и отправляют на переработку.

Уцелела треть леса

Отвод и таксация лесосек - это мероприятия по подсчёту и инвентаризации сгоревших и повреждённых деревьев для дальнейшей санитарной очистки леса.

Подсчёт гари после июньского пожара 2023 года начался в конце августа и продолжался три месяца до образования снежного покрова. В этом году работы начались в начале марта.

За это время и по сегодняшний день на территории сгоревшего бора резерват "Семей Орманы" своими силами произвёл отвод и таксацию на площади почти 4,5 тыс. га (в объеме 428,8 тыс. куб. м.).

В частности, в Каштакском лесничестве Семипалатинского филиала за три месяца прошлого года подсчитали и наметили план работы на площади 230 га. На языке лесников — это два квартала, каждый из которых состоит из 115 га. По подсчётам вышло 7 тысяч кубометров гари, из которых 4 тысячи деловой древесины. На этой территории сейчас ведутся лесозаготовительные работы.

"В Каштакском лесничестве насчитывается 21 тысяча га лесопокрытой территории. На 15 тысячах прошёл пожар. Из них на 1600 га пожар был низовой. Осталось нетронутым всего 7 тысяч га, то есть треть леса. Два квартала площадью 230 га мы отводили 3 месяца. У нас 11 лесников. Выходит, нам нужно больше десяти лет, чтобы отвести все квартала нашего лесничества. Но помогают сотрудники из других филиалов, которые приезжают на помощь", — рассказал о положении дел руководитель Каштакского лесничества Дидар Кабылканов.

Рубим-пилим!

Работы по отводу, таксации и разработке горельника проходят согласно Алгоритму действий по ликвидации последствий крупных пожаров, который разработал Комитет лесного хозяйства и животного мира.

С 20 января в трёх филиалах резервата началась заготовка повреждённых огнём насаждений. Сформировано 12 производственных бригад из числа сотрудников филиалов, задействовано 24 единицы тракторной техники и 50 человек, в том числе - лесная охрана в целях недопущения самовольных порубок.

"На процесс лесозаготовительных работ сильное влияние оказывают климатические условия. 29 марта в Новошульбинском филиале работы приостановлены из-за весенней распутицы и затопления дорог, ведущих к лесосеке", — рассказали на предприятии "Семей Орманы".

Для того, чтобы ускорить санитарную очистку сгоревших участков, 6 марта этого года в правила отвода лесосек были внесены изменения. Теперь кроме традиционного способа таксации с топором и линейкой по делянам, учёт древесины станет проходить поквартально, а объём и классификацию горельника будут определять по факт рубки: спилил - отсортировал.

Кроме заготовки и сортировки древесины, уже ведётся распиловка и реализация пилопродукции. Распиловка осуществляется в Семипалатинском и Новошульбинском филиалах. До 14 апреля текущего года предприятие ожидает поступления ещё четырёх ленточных пилорам марки Алтай-1200. Их установят непосредственно на территории лесничеств, где производится заготовка. Это будет сделано в целях уменьшения затрат на логистику перевозки сырья.

На текущий момент имеющимися на балансе пилорамами резерват распилил 174 кубометров сгоревшей древесины.

Начало пожароопасного сезона в Абайской области начнётся с 8 апреля 2024 года. Для оперативного обнаружения и ликвидации лесных пожаров на балансе резервата "Семей Орманы" сейчас имеется: 30 лесных пожарных станций; 66 единиц тракторной техники; 79 пожарных автоцистерн, 23 из которых подлежат списанию; 27 малых лесных пожарных комплексов, из которых один МЛПК также отведён под списание.

Для своевременного выявления пожаров на предприятии имеется 35 пожарно-наблюдательных вышек. На трёх из них — в Семипалатинском, Канонерском и Жанасемейском филиалах внедрена информационная система по обнаружению пожаров. Всего по резервату установлено 9 камер с общим охватом территории свыше 200 000 га лесного фонда.

Фото: резерват "Семей Орманы"