Как в Казахстане помогают сиротам обрести семью и дом

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В Казахстане успешно работает проект, который помогает воспитанникам детских домов обрести семью и дом, передаёт BaigeNews.kz. В стране сейчас насчитывается более 20 тысяч детей-сирот.

"Детские дома Акмолинской области реарганизованы в Центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мало того, почти по всей стране детские дома трансформированы в центры. Можно сказать, что такой формы учреждений, как детские дома, уже нет в республике", - рассказала главный эксперт комитета по охране прав детей министерства просвещения РК Жанна Сарсембаева.

Проект "Балажан" направлен на создание условий для детей, максимально приближенных к семейным, а также на устройство их в приемные семьи либо возврат их в кровную семью. Проект реализуется на базе Центра поддержки детей Акмолинской области в городе Акколь. Одно из направлений проекта "Балажан" - подпроект "Как дома". Это создание условий проживания для детей, максимально приближенных к семейным.

"Они проживают в группе, которая оборудована так же, как у всех у нас дома: есть своя кухня, постоянная мама-воспитатель, дети из одной семьи, часто это родные и кровные братья и сестры. Проект принёс положительные результаты. Улучшилось психо-эмоциональное состояние детей, наладились их взаимоотношения. Эти условия для них намного больше подходят. Они, оказываясь в этом учереждении, не чувствуют себя так, будто бы находятся в каком-то интернате. Они погружены в домашняю атмосферу, им хорошо. У них есть мама-воспитатель, они посещают обычную школу. Причем взрослые дети могут самостоятельно добираться до школы, это не запрещено", - отметила спикер.

Она рассказала про ещё одно направление в рамках проекта - это развитие профессиональных приемных семей. Эта форма поддержки детей-сирот сейчас внедряется в Акмолинской области, но будет масштабироваться на всю республику. Однако в начале потребуется внести изменения в действующее законодательство.