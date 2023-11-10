Как в Казахстане будут экономить электроэнергию, рассказал эксперт

Ни для кого не секрет, что в Казахстане остро стоит проблема избыточного потребления электроэнергии. Это касается как жилых домов, зданий государственных и коммерческих организаций, так и предприятий. Вопрос энергоэффективности в своём послании поднял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что казахстанцы должны перейти на новую бытовую культуру, добавив, что расточительное потребление – это уже непозволительная роскошь. Глава государства поручил правительству поэтапно внедрить чёткие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом. 11 ноября в нашей стране отмечается международный день энергосбережения. В преддверии этого важного праздника корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с руководителем группы экспертов "Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии" (SECCA) Европейского союза Паатой Джанелидзе.

- В этом году сообщалось о том, что в стране разработали Концепцию развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности. В этой работе участвовал и ваш проект. Расскажите, какие этапы включает этот документ? Каких показателей планируется достигнуть после реализации программы?

- В конце марта текущего года (28 марта) правительство Республики Казахстан утвердило Концепцию развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности, и наш проект принял участие в ее разработке.

Основной целью концепции является снижение энергоёмкости ВВП на 10% к 2029 году от уровня 2021 года. Для многих это может быть непонятно, но это один из ключевых показателей энергосбережения, который показывает, сколько энергии тратиться, чтобы экономика страны произвела 1000 долларов ВВП. Соответственно, мы можем сделать декомпозицию этой цели на отрасли или направления и понять, сколько энергии тратится в той или иной отрасли, чтобы произвести те самые 1000 долларов.

В целом, концепция охватывает пять направлений: промышленность, энергетика, здания, транспорт и население. В разрезе каждого сектора установлены индикаторы. К примеру, в промышленности предусмотрено снижение энергоемкости на 10% к 2029 году, в энергетике - снижение энергоемкости на 5% к 2029 году или в зданиях - снижение потребления энергии на квадратный метр до 10% к 2029 году.

В реализацию Концепции также утвержден План действий, который включает 38 мероприятий. Ответственными за исполнение являются 12 центральных государственных органов и все местные исполнительные органы.

- Какая работа предусмотрена в концепции по вопросам промышленной энергоэффективности, а также модернизации зданий для снижения энергоемкости?

- Наверное, я хотел бы сперва отметить, что сам принцип энергосбережения появился в 1970-х годах после энергетического кризиса, когда цена на нефть выросла в разы. Казахстан также не является исключением, и с момента обретения независимости занимается энергосбережением. За этот же период энергоемкость ВВП Казахстана снизилась более чем в два раза.

В 2012 году был принят закон об энергосбережении, который заложил основу действующей политики энергосбережения. И сегодняшняя концепция – это, в первую очередь, адаптация политики и ее корректировка в новых условиях. Почему я говорю адаптация и корректировка политики, потому что в концепции впервые был сделан упор на здания, и вы также отмечали это первом вопросе, что стоит вопрос избыточного потребления энергии в зданиях, включая жилые, государственные и коммерческие здания. Так вот, к примеру, анализ структуры энергопотребления, который был проведен министерством промышленности и строительства, показал, что за последние семь лет сектор жилых зданий увеличил свое энергопотребление на 36%. Исходя из этого в концепции, Министерством и нами был сделан акцент на сектор зданий.

Что касается промышленности, то концепция предусматривает, что работа будет проводиться с основными крупными потребителями энергетических ресурсов, а именно с 800 крупными и средними предприятиями страны, где будут определены ответственные по энергосбережению, которые займутся внедрением элементов системы энергетического менеджмента. Также все данные предприятия пройдут третий этап энергоаудита. 100 из 800 предприятий являются самыми крупными и энергоемкими предприятиями страны, на которые приходится основное потребление промышленности, где соответственно будет проводиться более детальная работа, в том числе по реализации мероприятий, направленных на снижение их удельных расходов энергоресурсов на производство единицы продукции. Работа с оставшимися 700 средними предприятиями будет проводиться путем создания центров компетенции и обмена знаниями.

- Что Вы можете сказать о переходе к углеродной нейтральности с использованием энергоэффективности?

- Приведу несколько тезисов. Первое – это, конечно, то, что выработка электрической энергии из возобновляемых источников энергии является одним из ключевых инструментов углеродной нейтральности. Но, если вы обратите внимание на названия последних нескольких форумов, проведенных в честь празднования дня энергосбережения, то можете заметить, что основной тезис форумов заключается в том, что энергосбережение также является одним из ключевым инструментов углеродной нейтральности.

- Если говорить простым языком. У нас в стране в домах и зданиях в отопительный период очень жарко. Люди открывают окна, электроэнергия тратиться впустую. В то же время в прошлом году были перебои с подачей тепла в Астане из-за роста населения и большой нагрузки на теплосети. Летом министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил о том, что пришло время экономить электроэнергию. По его словам, поднимутся тарифы, и температура в домах и зданиях будет значительно ниже – по казахстанским меркам прохладной (20-21 градус). Как вы считаете, как мягко перейти на эконом-режим, чтобы не вызвать возмущение людей?

- Во-первых, энергосбережение - это не только про экономию и эффективное использование электроэнергии. Я понимаю, что у большинства людей энергосбережение ассоциируется с экономией электроэнергии, ну или с экономией тепла. Этому есть логическое объяснение, люди в основном сталкиваются с этими видами ресурсов. Но нужно понять, что топливный энергетический баланс Республики Казахстан формируется по 37 видам энергетических ресурсов, и мы должны говорить об экономии всех видов энергетических ресурсов, особенно тех, по которым наблюдается дефицит или по которым Казахстан зависит от импорта.

Если говорить про население, то мы говорим о жилищном секторе. Тут надо отметить, что в Казахстане более 50 тысяч многоквартирных жилых домов и порядка 1 миллион 200 тысяч частных домов. В многоквартирных жилых домах уровень оснащения приборами учета составляет по электрической энергии 100% и по тепловой энергии на уровне 75%. То есть учёт ведется, теперь следующий шаг - экономия.

С населением нужно работать системно, должна проводиться большая информационная и разъяснительная работа, которая сразу может дать небольшие результаты. На втором этапе необходимо создавать инструменты модернизации жилищного фонда, в том числе путем привлечения строительных компаний.

Но когда мы говорим о модернизации, встаёт вопрос о возврате инвестиций - и там, конечно, очень много вопросов, начиная от того, что это частная собственность множества людей и заканчивания вопросами тарифов. Но для того, чтобы рассчитать это, нужно провести полноценный энергетический аудит каждого здания и по итогам провести экономические расчеты окупаемости с учётом текущих цен на энергию. Мы сейчас как раз работаем с министерством в этом направлении и стараемся улучшить процессы энергоаудита, привлекаем международного эксперта, а также работаем над повышением качества проведения энергоаудита.

Как недавно отметил один из национальных экспертов, есть критическая точка, выше которой нельзя повышать стоимость энергии. Станции и сети требуют обновления, и соответственно это ложится на тариф.

Мы как региональный проект работаем в пяти странах и в каждой стране есть свои особенности. Так и в Казахстане есть свои особенности и нет какого-то универсального решения. В целом, данный вопрос в Казахстане поднят на высоком уровне, и, я надеюсь, в ближайшее время будет подобраны соответствующие механизмы.

- Проблему нехватки электроэнергии затронул в своём послании и президент Казахстана. Он отметил, что наша страна в принципе не должна импортировать электроэнергию, быть зависимой от соседних стран. Глава государства подчеркнул, что сегодня требуются новые решения в энергетической отрасли. Что Вы об этом думаете?

- Однозначно энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности и конечно требует учета топливно-энергетического баланса, включая показателя самодостаточности.Показатель самодостаточности - это то, о чём вы говорите, чтобы страна по тем или иным видам ресурсов не была зависима от других стран. Тут ключевую роль играет возможность страны производить достаточное количество энергии, но и энергосбережение может сыграть в этом ключевую роль. То есть наличие и достаточность первичных и вторичных видов энергии должна стать одним из основных принципов энергосбережения страны. Должен вестись постоянный мониторинг энергопотребления объектов внутри страны и по мере необходимости приниматься соответствующие решения.

Страна определяет для себя виды энергии, по которым необходимо срочно принимать меры. Это может быть бензин или газ, или же электроэнергия. Соответственно, на страновом уровне принимаются решения и меры для обеспечения страны энергией в достаточном количестве. Тут также важно и учитывать все факторы, в том числе не допускать излишних мер.

Но как, я говорил, у каждой страны есть свои особенности и нет уникального решения. В первую очередь, страна определяет для себя проблему и находит свои пути их решения.

Мы как проект готовы помогать, работая по конкретным задачам, которые для нас определяются нашим партнером в лице министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

- Расскажите о своем проекте?

- Наш проект "Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии" (SECCA) был запущен Европейским союзом в 2022 году и рассчитан на четыре года. Миссия проекта SECCA заключается в содействии более устойчивому энергетическому балансу в регионе Центральной Азии в соответствии с передовым опытом Европейского союза.

Мы тесно сотрудничаем с национальными министерствами, государственными учреждениями, представителями гражданского общества и бизнесом стран Центральной Азии. Также мы работаем с другими проектами, финансируемыми донорскими организациями и международными финансовыми институтами.

Мы работаем по двум ключевым направлениям - это развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.