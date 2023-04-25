Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Как в Казахстане будут блокировать телефоны, ввезённые контрабандой
Pexels.com Сегодня, 12:42
75
Сегодня, 12:42
75
Фото: Pexels.com

Как в Казахстане будут блокировать телефоны, ввезённые контрабандой

Как в Казахстане будут бороться с незаконным ввозом мобильных телефонов, рассказал министр цифрового развития Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Мусин сообщил, что министерство цифрового развития инициировало ряд законодательных норм, в том числе норму по обязательной регистрации imei-кодов в таможенных службах при перевозке партиями мобильных телефонов. 

"После вступления в силу законопроекта, допустим, с первого января 2024 года, если человек купит мобильный телефон у "серых" дилеров, попытается в него вставить сим-карту и зарегистрировать телефон в сетях РК, то он просто не будет работать. Регистрация не будет произведена. Поэтому мы и говорим, что в этих новых телефонах, которые будут заведены по "серым" схемам, когда будет попытка их первой регистрации, она просто не будет активирована", - сказал министр. 

Он пояснил, что "серые" дилеры  - это предприниматели, которые завозят в РК телефоны от "серых" производителей и не регистрируют их в таможенных системах.

"Поэтому рекомендуем гражданам РК после вступления этой законодательной нормы, перед тем, как покупать телефон, просить сразу же его активировать. Если телефон не будет активирован, и не будет ловить сеть, значит телефон не зарегистрирован в базе данных. Это и есть борьба с контрабандистами", - заявил Багдат мусин. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 12:42
75
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх