Как в Астане отметят новогодние праздники

17 декабря на площади у ЕХРО в столице торжественно зажгли главную Елку страны, что дало старт целому ряду мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Жителей и гостей города ждут постановки, концерты, утренники, вечера отдыха и многое другое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

23 декабря в 18.00 часов в Центральном парке столицы откроется первый линейный каток. Длина катка составит 290 метров. Начинаться он будет от башни с часами ( территория Центрального парка со стороны пр. Туран).

С 20 по 30 декабря во Дворце "Жастар" проходят детские новогодние утренники.

В эти же дни театр "Жастар" приглашает зрителей на сказку Г.Х.Андерсена "Снежная королева". Начало представлений в 10:00, 13:00, 16:00 часов.

С 20 по 31 декабря Театр кукол начал показ сказки К.Ежембека "Волшебные часы". Постановка проходит в 14:00 и 16:00 часов.

23 и 24 декабря Новогоднюю сказку будут показывать во Дворце мира и согласия. Начало в 14:00 и 17:00 часов.

Музыкальный театр юного зрителя приглашает на музыкальную сказку "Снежная королева". Посмотреть ее можно будет в 15:00 часов 25 и 26 декабря.

В Государственном театре танца "Наз" 28 и 29 декабря будут ждать гостей на новогодний утренник "Добро пожаловать, Новый год". В эти же дни театрализованные представления для детей будут проходить в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

В 15:00 часов 28 декабря Центр активного долголетия по улице Абая готовит конкурс "Талант-шоу".Часом позже уже в другом Центре активного долголетия по улице Бейбитшилик начнется вечер отдыха "Қош келдің, Жаңа жыл".

В 11:00 часов 29 декабря Этно-мемориальный комплекс "Карта Казахстана "Атамекен" проведет круглый стол на тему "Жаңа жыл: қорытындылау және болашаққа көзқарас".

В это же время в Центре соцобслуживания "Шарапат" будет проходить праздничный концерт для получателей услуг.

В 11:00 часов 31 декабря на сцене Государственного академического русского драматического театра им.М.Горького будут показывать сказку А.Анатольева "Снежная королева".

В 22:00 часов 31 декабря на Городской площади, у ЕХРО, и площади у монумента "Қазақ Елі" будет проходить праздничный концерт "Жаңа жыл" с участием звезд казахстанской эстрады.

Наряду с культурно-массовыми в столице в честь Нового года проводятся и благотворительные мероприятия.

До 25 декабря проводится Новогодняя елка акима района Алматы на тему "Жаңа жыл – жаңа үміт, жаңа серпін, жаңа леп!" с участием детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

В эти же дни проходят благотворительные мероприятия "Сиқырлы таяқша", "Армандар картасы" с целью исполнения маленьких желаний детей из семей, нуждающихся в помощи.

С 25 по 29 декабря в 11:00 и 16:00 часов Дед мороз и Снегурочка будут посещать и поздравлять детей, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома.

В 11:00 часов 26 декабря Центр поддержки института семьи "Жанұя" проведет новогодний утренник "Қош келдің, Жаңа жыл!" для 50 детей из семей, находящихся на сопровождении учреждения.

В 11:00 часов 27 декабря воспитанников Центра социального обслуживания "Нұрлы жүрек" порадуют праздничным новогодним мероприятием "Новогодняя сказка".

30 декабря в 08:30 пройдёт открытие зимнего лыжного сезона 2023-2024. Данное мероприятие будет проходить на лыжероллерной трассе в центрального парка. Начало регистрации в 8:00, старт в 10:00 часов.

31 декабря в 20:30 часов запланирован "Новогодний забег 2024".В забеге могут принять участие желающие жители, гости города и любители спорта. Маршрут данного забега с Ботанического сада до Павильона "Нұр Әлем". Выдачи стартовых пакетов 30-31 декабря 2023 года с 19.00ч. по 20.00 ч. Перед забегом будет разминка с фитнес тренером, различные программы. Все участники буду награждены медалями за участие.