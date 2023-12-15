Рекорд: в Алматы встретили 9-миллионного авиапассажира
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В аэропорту Алматы установлен новый рекорд. Впервые местная воздушная гавань встретила девятимиллионного пассажира за год. Корреспондент BaigeNews.kz встретил счастливчика и узнал о том, как определяют имя таких юбиляров, и что стало причиной для роста пассажирских авиаперевозок.
После глобального локдауна в 2020-2021 годах гражданская авиация приходила в себя довольно долго. Как видно сейчас, остановка путешествий на два года сыграла роль сжатой пружины. Уже в 2023 году, после снятия всех ковидных ограничений, фиксируется не только возврат к прежним показателям, но и новые рекорды.
Аэропорт Алматы 15 декабря, накануне Дня Независимости, достиг нового показателя. Несмотря на плановую пропускную способность в два с небольшим миллиона пассажиров воздушные ворота приняли и обслужили уже девять миллионов пассажиров. И это не предел! Достичь 10-миллионного показателя планируется уже в предстоящем году.
Подготовка ко встрече знакового пассажира в терминале аэропорта началась за час до прибытия борта. Пресс-стена, воздушные шарики, чай, хлопушки – всё, как полагается. Встретить счастливчика пришёл сам президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга.
“Почему мы так по-особенному встречаем сегодня девятимиллионного пассажира? Потому что это важно не только для нас как компании. Это на самом деле большое событие в истории авиации Казахстана, для города и страны. Это событие войдёт в историю вашей страны. Конечно, достижение таких цифр пассажиропотока стало возможным благодаря совместной работе с авиакомпаниями Казахстана, зарубежными авиакомпаниями, государственными органами - министерством транспорта, Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана. Мы порой сами удивляемся цифрам, как это при такой маленькой пассажировместительности в 2,7 миллиона человек в год мы уже принимаем девять миллионов! Такие данные ещё больше подстёгивают нас к тому, чтобы мы быстрее достроили наш новый международный пассажирский терминал. По планам он откроется в середине 2024 года, и мы очень постараемся открыть этот терминал к началу летнего сезона. Согласно нашему мастер-плану, мы будем продолжать инвестировать в данный аэропорт и надеемся, что уже в следующем году сможем принять 10 миллионов пассажиров”, - сказал глава алматинского аэропорта.
В ожидании знакового пассажира в воздухе витал один вопрос – кто он, и как его определяют?
“У нас есть специальная система учёта пассажиров. Сначала мы видим примерно, на каком рейсе будет девятимиллионный пассажир. Сейчас мы знаем, что это рейс из Астаны в Алматы. Но до последнего не знаем имя, кто именно будет. Далее вручную подсчитывается, кто из 100 пассажиров будет девятимиллионным. Первыми узнают те, кто считают, а далее – сюрприз для самого пассажира и для нас. Счастливчику мы дарим путешествие в Бодрум на двоих на пять дней”, - сообщил глава аэропорта.
И вот этот момент настаёт! На старте у входа сотрудники аэропорта, и вот-вот выйдет человек, ещё не знающий, что он войдёт в историю. Открываются двери, хлопают хлопушки, и выходит удивлённый седовласый мужчина. Он немного в шоке. Но когда ему объяснили, что он стал девятимиллионным пассажиром аэропорта Алматы, он стал приходить в себя, хотя все ещё не верил в реальность происходящего.
Мужчина прилетел из столицы в Алматы с супругой в гости. Самолётами он пользуется нередко, но когда в этот раз стюардессы попросили его задержаться в салоне самолёта, он испугался, подумал, что к нему есть вопросы у службы безопасности, хотя, он ничего плохого не делал.
Что дальше?
Гражданская авиация в Казахстане развивается ускоренными темпами. По словам главы алматинского аэропорта, на увеличение пассажиропотока влияют несколько факторов.
В первую очередь, это то, что авиаперевозчики увеличили частоту полётов как на внутренних, так и на международных рейсах, расширили свою маршрутную сетку. К тому же, Алматы наращивает свои мощности как региональный хаб, где совершаются пересадки, поэтому возможности города как транзитного пункта увеличиваются.
“После пандемии люди стали больше летать, более мотивированы для того, чтобы посещать другие страны. Поэтому сейчас так быстро растёт пассажиропоток. Вы замечаете, как много новых прямых прямых направлений появилось. К тому же, тот факт, что Китай стал безвизовым для Казахстана, по нашим ожиданиям, принесёт как минимум 400 тысяч пассажиров в год дополнительно, как за счёт граждан КНР, так и за счёт увеличения числа путешествующих туда казахстанцев”, - пояснил глава аэропорта.
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