Рекорд: в Алматы встретили 9-миллионного авиапассажира

В аэропорту Алматы установлен новый рекорд. Впервые местная воздушная гавань встретила девятимиллионного пассажира за год. Корреспондент BaigeNews.kz встретил счастливчика и узнал о том, как определяют имя таких юбиляров, и что стало причиной для роста пассажирских авиаперевозок.

После глобального локдауна в 2020-2021 годах гражданская авиация приходила в себя довольно долго. Как видно сейчас, остановка путешествий на два года сыграла роль сжатой пружины. Уже в 2023 году, после снятия всех ковидных ограничений, фиксируется не только возврат к прежним показателям, но и новые рекорды.

Аэропорт Алматы 15 декабря, накануне Дня Независимости, достиг нового показателя. Несмотря на плановую пропускную способность в два с небольшим миллиона пассажиров воздушные ворота приняли и обслужили уже девять миллионов пассажиров. И это не предел! Достичь 10-миллионного показателя планируется уже в предстоящем году.

Подготовка ко встрече знакового пассажира в терминале аэропорта началась за час до прибытия борта. Пресс-стена, воздушные шарики, чай, хлопушки – всё, как полагается. Встретить счастливчика пришёл сам президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга.

“Почему мы так по-особенному встречаем сегодня девятимиллионного пассажира? Потому что это важно не только для нас как компании. Это на самом деле большое событие в истории авиации Казахстана, для города и страны. Это событие войдёт в историю вашей страны. Конечно, достижение таких цифр пассажиропотока стало возможным благодаря совместной работе с авиакомпаниями Казахстана, зарубежными авиакомпаниями, государственными органами - министерством транспорта, Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана. Мы порой сами удивляемся цифрам, как это при такой маленькой пассажировместительности в 2,7 миллиона человек в год мы уже принимаем девять миллионов! Такие данные ещё больше подстёгивают нас к тому, чтобы мы быстрее достроили наш новый международный пассажирский терминал. По планам он откроется в середине 2024 года, и мы очень постараемся открыть этот терминал к началу летнего сезона. Согласно нашему мастер-плану, мы будем продолжать инвестировать в данный аэропорт и надеемся, что уже в следующем году сможем принять 10 миллионов пассажиров”, - сказал глава алматинского аэропорта.

В ожидании знакового пассажира в воздухе витал один вопрос – кто он, и как его определяют?

“У нас есть специальная система учёта пассажиров. Сначала мы видим примерно, на каком рейсе будет девятимиллионный пассажир. Сейчас мы знаем, что это рейс из Астаны в Алматы. Но до последнего не знаем имя, кто именно будет. Далее вручную подсчитывается, кто из 100 пассажиров будет девятимиллионным. Первыми узнают те, кто считают, а далее – сюрприз для самого пассажира и для нас. Счастливчику мы дарим путешествие в Бодрум на двоих на пять дней”, - сообщил глава аэропорта.

И вот этот момент настаёт! На старте у входа сотрудники аэропорта, и вот-вот выйдет человек, ещё не знающий, что он войдёт в историю. Открываются двери, хлопают хлопушки, и выходит удивлённый седовласый мужчина. Он немного в шоке. Но когда ему объяснили, что он стал девятимиллионным пассажиром аэропорта Алматы, он стал приходить в себя, хотя все ещё не верил в реальность происходящего.

Мужчина прилетел из столицы в Алматы с супругой в гости. Самолётами он пользуется нередко, но когда в этот раз стюардессы попросили его задержаться в салоне самолёта, он испугался, подумал, что к нему есть вопросы у службы безопасности, хотя, он ничего плохого не делал.

Что дальше?

Гражданская авиация в Казахстане развивается ускоренными темпами. По словам главы алматинского аэропорта, на увеличение пассажиропотока влияют несколько факторов.

В первую очередь, это то, что авиаперевозчики увеличили частоту полётов как на внутренних, так и на международных рейсах, расширили свою маршрутную сетку. К тому же, Алматы наращивает свои мощности как региональный хаб, где совершаются пересадки, поэтому возможности города как транзитного пункта увеличиваются.