Как увидеть зелёную комету Нисимура, которая вернётся только через 400 лет
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Комета Нисимура, о существовании которой узнали в августе, скоро пролетит мимо Земли и исчезнет на столетия. Учёные рассказали, когда и где можно будет её увидеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Астрономы отметили, что комета, названная в честь её открывателя - японца Хидео Нисимуры, будет видна в Северном полушарии в течение ближайших нескольких дней.
Небесное тело пролетит в 125 миллионах километров от нас и будет видно невооружённым глазом.
По мере приближения к Солнцу Нисимура будет становиться всё ярче и 17 сентября достигнет ближайшей к звезде точки, после чего отправится за пределы Солнечной системы.
Чтобы увидеть Нисимуру, необходимо смотреть в северо-восточную часть горизонта примерно за полтора часа до рассвета.
По данным The Planetary Society, следует искать её между созвездиями Рака и Льва.
Последний раз комета посещала Землю около 430 лет назад. Это примерно за десятилетие или два до того, как Галилей изобрёл телескоп.
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