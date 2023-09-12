Как увидеть зелёную комету Нисимура, которая вернётся только через 400 лет

Комета Нисимура, о существовании которой узнали в августе, скоро пролетит мимо Земли и исчезнет на столетия. Учёные рассказали, когда и где можно будет её увидеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Астрономы отметили, что комета, названная в честь её открывателя - японца Хидео Нисимуры, будет видна в Северном полушарии в течение ближайших нескольких дней.

Небесное тело пролетит в 125 миллионах километров от нас и будет видно невооружённым глазом.

По мере приближения к Солнцу Нисимура будет становиться всё ярче и 17 сентября достигнет ближайшей к звезде точки, после чего отправится за пределы Солнечной системы.

Чтобы увидеть Нисимуру, необходимо смотреть в северо-восточную часть горизонта примерно за полтора часа до рассвета.

По данным The Planetary Society, следует искать её между созвездиями Рака и Льва.

Последний раз комета посещала Землю около 430 лет назад. Это примерно за десятилетие или два до того, как Галилей изобрёл телескоп.