- Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника 22:13 40
- Трассы закрыты в девяти областях Казахстана 21:45 131
- Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 21:29 142
- Курс доллара падает в Казахстане 21:00 205
- Поезда "Тальго" будут ходить до Алаколя 20:38 266
- Находящиеся в розыске мужчины пытались незаконно пересечь границу в Казахстане 20:15 369
- Курс на Бродвей: школьный театр в Кызылорде ставит лучшие в стране мюзиклы и спектакли 19:50 398
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 19:33 451
- Почти 1500 граждан подали заявления о банкротстве в Казахстане 19:21 336
- Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные 18:50 573
- Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов 18:32 309
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 18:29 358
- Более 100 авто оказались в снежном заносе в Абайской области — МЧС 18:05 394
- Терминалы начнут выдавать удостоверения личности в Казахстане 17:58 386
- "Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik 17:42 488
- Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане 17:20 379
- На 5 миллионов оштрафовали ТЭЦ в Экибастузе 17:06 585
- 1015 происшествий за год: в Генпрокуратуре рассказали о расследовании ЧП на железной дороге 16:42 498
- 16-летний Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии 15:54 796
- В Караганде восьмилетний школьник вынес из огня младшую сестру 15:50 567
- В Астане не могут найти место для строительства Центра травматологии и ортопедии 15:31 546
- До плюс 24 градусов потеплеет в Казахстане - прогноз погоды на выходные 15:30 450
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 15:14 487
- Какие авто не пустят больше в Казахстан 14:39 783
- Многодетный казахстанец выпросил 92 млн тенге у любовницы по переписке 13:24 758
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 13:03 1092
- Порочная связь подростка и экс-депутата в Актобе: подозреваемой в пособничестве выплатят компенсацию 12:47 6013
- Особые избирательные участки откроют в день парламентских выборов. Что это значит 12:29 502
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 12:03 1025
- Бесплатную глазную клинику для детей открыли в Жезказгане 12:02 468
- Избиратели могут прописаться на участке в день выборов 12:00 491
- В Астане приостановили строительство 76 жилых комплексов 11:46 869
- Члены Республиканского штаба демократической партии "Ак жол" проводят встречи в Актюбинской области 11:33 465
- Подать заявление на банкротство казахстанцы могут через eGov.kz и eGov Mobile 11:08 582
- 164 млн тенге ущерба нанесло государству фиктивное ТОО 10:43 513
- Налоги на рекламу незаконно взимали с бизнесменов в Алматинской области 10:38 575
- Председатель городского суда Тараза приговорен к трём годам заключения 09:54 590
- Коронавирусом за сутки заразились 86 казахстанцев 09:47 799
- В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 09:36 485
- Очередная трагедия: курсант военного института найден мёртвым в Алматы 09:04 891
- Многофункциональный терминал построят в порту Курык 08:38 532
- Срок прохождения грузов по Казахстану в рамках Транскаспийского маршрута сократился вдвое 08:15 933
- Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и её доходы 07:57 1117
- Школьника, обезвредившего одноклассника с топором, наградили в Петропавловске 07:11 676
- В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на пшеничный хлеб 06:23 625
- Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана 05:50 642
- Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's" 04:12 580
- В скандальном хиджамa-центре Атырау выявили нарушения 03:34 628
- Жительница Петропавловска променяла городскую квартиру на редких животных и птиц 02:09 689
- В Таразе на территории тюрьмы особого режима возник пожар 01:45 899
- Близ Алматы произошло землетрясение 00:23 889
- Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты 02.03.2023 705
- Ушёл на охоту и не вернулся: учителя неделю разыскивают в Туркестанской области 02.03.2023 740
- Дети голодали, мать пила - жуткие подробности о гибели ребёнка в Актобе рассказали соседи 02.03.2023 1022
- Какие цветы наиболее популярны у казахстанцев 02.03.2023 797
- Назначен новый глава Управления культуры Астаны 02.03.2023 698
- Пьют воду из озера и растапливают снег: как выживают сельчане в СКО 02.03.2023 706
- Покупатель чуть не отрезал палец продавцу в ЗКО 02.03.2023 773
- Движение по трассам ограничили в четырёх областях Казахстана 02.03.2023 724
- Какие рестораны Алматы смогут получить звезду "Мишлен" 02.03.2023 1076
- Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Карагандинской области 02.03.2023 702
- "Вклад Казахстана заслуживает похвалы" — в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества 02.03.2023 829
- В каких странах флагман iPhone стоит дороже всего? Казахстан в этом списке 02.03.2023 852
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 759
- Акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге 02.03.2023 1069
- Курс доллара резко упал в Казахстане 02.03.2023 752
- Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких городах Казахстана 02.03.2023 800
- Мужчину похитили в Алматы и вымогали у него миллион тенге 02.03.2023 855
- Казахстан увеличит военные расходы в 2023 году 02.03.2023 844
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 675
- Нападения на журналистов в Казахстане: подозреваемый признал вину и сдал сообщников 02.03.2023 661
- Поймали "рыбку": 150 килограммов осётра изъяли у браконьеров в Мангистауской области 02.03.2023 741
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 2167
- Мусоровоз задавил женщину в Рудном 02.03.2023 611
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 4868
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 897
- Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине 02.03.2023 677
- Насколько увеличат стипендии студентов и магистрантов в Казахстане 02.03.2023 739
- Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи 02.03.2023 936
- Ты меня уважаешь? В Таразе подростку сломали руку за то, что поздоровался только одной рукой 02.03.2023 1026
Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий
Врач-бактериолог и вирусолог Динара Успанова рисует с помощью бактерий. В Instagram публикации с её работами вызвали огромной интерес у казахстанских пользователей. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz девушка рассказала о том, как увлекалась бактериографией и в чём её особенность.
Динара Успанова учится на бактериолога. Девушка окончила бакалавриат по этой специальности, затем получила магистерскую степень. Сейчас готовится к защите кандидатской диссертации. Учёбу Динара успешно совмещает с работой - занимает должность врача-бактериолога в одной из лабораторий в Астане.
Во время учёбы Динара активно участвовала в научных конференциях, наблюдала за конкурсами, которые проходят между биологами. И у неё тоже появился интерес к этому.
Рисовать казахские узоры девушка решила для конкурса. Необычная идея родилась недавно.
“Почему орнаменты? Мне стала интересна их история, какое сакральное значение у них есть. Я консультировалась с психологом-этнографом и получила много интересной информации. Наши предки вкладывали в каждый орнамент определённый смысл. Что-то было для рода, здоровья. Какие-то орнаменты предназначены именно для украшения домов и юрт. Например, атбас - основной в казахском орнаменте. Это самый мощный защищающий мужской символ. Для долголетия и продолжения рода. Тұмарша - защищающий, оберегающий орнамент для женщин. Өкшегүл - растительный орнамент, цветок, им вышивали гладью, украшали одежду, головные уборы, а также ткали ковры”, - рассказывает Динара.
Для рисунков она использовала колонии колиморфных бактерий. Они относятся к группе кишечных и обитают в окружающей среде: сточных водах и водоёмах. Также могут находиться в организме человека и теплокровных животных.
Диана подчеркивает, что в лаборатории выполняет всё с соблюдением мер безопасности.
“Эта работа была выполнена в лабораторных условиях при соблюдении всех правил безопасности. Бактерии я тоже обеззаразила по всем правилам. Их выращивание происходило по определённым условиям. Метод не сложный, классический в микробиологии. Любой микробиолог, который работает в лаборатории, думаю, сумеет это сделать", - сказала она.
По словам Динары, реакция на её публикацию в соцсетях была молниеносной.
Девушка признаётся, она не ожидала, что метод выращивания бактерий заинтересуют много людей:
"Многим понравилось то, как я нарисовала узоры. Друзья и родственники меня поддержали. В комментариях все спрашивали, что значат орнаменты. Меня радует, что люди стали этим больше интересоваться".
В ближайших планах Динары – стать кандидатом биологических наук. Девушка хочет продолжить развиваться в профессии и приносить пользу казахстанской науке.
“Я бы также хотела больше изучить историю Казахстана, традиции своего народа и передавать знания через поколения. Очень важно помнить и знать истоки своего народа", - заключила она.
-
Trend news
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 18:29 349
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 13:03 1082
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 12:03 1007
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 2128
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 4800
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 892
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1047
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 20794
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1031
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1027
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1643
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1147
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4401
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1887
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1567
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5211
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2412
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1584
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1740
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11852
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1823
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10536
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14347
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1771
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3039
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1326
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7041
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16314
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24536
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3131
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1965
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3674
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2035
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2262
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41986
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1766
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3407
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5369
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10991
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2974
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27186
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3492
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3892
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2047
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4861
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38701
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3241
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2117
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3234
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3371
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19696
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3557
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8346
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37823
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2967
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3234
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14282
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8519
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4396
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3005
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120671
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4139
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3726
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4854
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2849
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8108
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9837
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7060
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3607
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13905
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58844
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3704
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3640
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5751
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2923
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3814
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3697
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 17048
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6739
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32330
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 19:33 410
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 15:14 480
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 755
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 671
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1884
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1621
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1827
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2138
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2103
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1836
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1793
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2265
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1890
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2155
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2326
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2816
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2752
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2289
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2326
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2324
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2586
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2444
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3114
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2917
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2965
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2595
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2772
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2956
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3177
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3546
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3353
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3247
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3419
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3768
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3310
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3386
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3169
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3076
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3327
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3409
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3443
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3573
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3635
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3243
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4984
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3510
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3714
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3479
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3493
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3619
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3532
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3566
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3306
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3593
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3554
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3545
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3643
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4084
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3632
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3806
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3499
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4255
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3955
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5352
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4114
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4138
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5151
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4273
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4712
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4418
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4789
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4956
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4785
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4832
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4672
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4503
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4836
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4818
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4678
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4886