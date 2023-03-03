Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий

Фото: из личного архива Динары Успановой

Врач-бактериолог и вирусолог Динара Успанова рисует с помощью бактерий. В Instagram публикации с её работами вызвали огромной интерес у казахстанских пользователей. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz девушка рассказала о том, как увлекалась бактериографией и в чём её особенность.

Динара Успанова учится на бактериолога. Девушка окончила бакалавриат по этой специальности, затем получила магистерскую степень. Сейчас готовится к защите кандидатской диссертации. Учёбу Динара успешно совмещает с работой - занимает должность врача-бактериолога в одной из лабораторий в Астане.

Во время учёбы Динара активно участвовала в научных конференциях, наблюдала за конкурсами, которые проходят между биологами. И у неё тоже появился интерес к этому.

Рисовать казахские узоры девушка решила для конкурса. Необычная идея родилась недавно.

“Почему орнаменты? Мне стала интересна их история, какое сакральное значение у них есть. Я консультировалась с психологом-этнографом и получила много интересной информации. Наши предки вкладывали в каждый орнамент определённый смысл. Что-то было для рода, здоровья. Какие-то орнаменты предназначены именно для украшения домов и юрт. Например, атбас - основной в казахском орнаменте. Это самый мощный защищающий мужской символ. Для долголетия и продолжения рода. Тұмарша - защищающий, оберегающий орнамент для женщин. Өкшегүл - растительный орнамент, цветок, им вышивали гладью, украшали одежду, головные уборы, а также ткали ковры”, - рассказывает Динара.

Для рисунков она использовала колонии колиморфных бактерий. Они относятся к группе кишечных и обитают в окружающей среде: сточных водах и водоёмах. Также могут находиться в организме человека и теплокровных животных.

Диана подчеркивает, что в лаборатории выполняет всё с соблюдением мер безопасности.

“Эта работа была выполнена в лабораторных условиях при соблюдении всех правил безопасности. Бактерии я тоже обеззаразила по всем правилам. Их выращивание происходило по определённым условиям. Метод не сложный, классический в микробиологии. Любой микробиолог, который работает в лаборатории, думаю, сумеет это сделать", - сказала она.

По словам Динары, реакция на её публикацию в соцсетях была молниеносной.

Девушка признаётся, она не ожидала, что метод выращивания бактерий заинтересуют много людей:

"Многим понравилось то, как я нарисовала узоры. Друзья и родственники меня поддержали. В комментариях все спрашивали, что значат орнаменты. Меня радует, что люди стали этим больше интересоваться".

В ближайших планах Динары – стать кандидатом биологических наук. Девушка хочет продолжить развиваться в профессии и приносить пользу казахстанской науке.