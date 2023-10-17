Как снижают уровень безработицы в Казахстане, рассказала глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на заседании Правительства рассказала о принимаемых мерах по обеспечению занятости населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Светлана Жакупова сообщила, что сначала года в Казахстане трудоустроено 734 тыс. человек, из которых 50% – молодёжь. Для поддержки предпринимательских инициатив казахстанцев выдано более 5,3 тыс. грантов и свыше 4,7 тыс. льготных микрокредитов.

Отмечается, что подавляющее большинство рабочих мест открывается в рамках национальных проектов "Сильные регионы – драйвер развития страны" – 13 098, "Развитие предпринимательства" – 11 489, "Развитие агропромышленного комплекса" – 6 354.

45% трудоустроенных в рамках национальных проектов граждан составляют молодые люди (20 573 человек) и лица с инвалидностью (1 961 человек).

"По итогам девяти месяцев 228,7 тыс. человек были трудоустроены на вакансии, объявленные работодателями. Из них 62% заняты в сферах сельского и рыбного хозяйства, строительства и производства, образования, здравоохранения и социального обслуживания. 46% граждан, направленных на постоянную работу, составляет молодёжь", – указала Светлана Жакупова.

На субсидируемые государством рабочие места трудоустроено 181,5 тыс. граждан, из которых 44% составляют молодые люди. В том числе на общественные работы – 114 843, на социальные рабочие места – 16 908, на молодёжную практику – 27 456, в рамках проектов "Серебряный возраст" – 14 027, "Первое рабочее место" – 7 859, "Контракт поколений" – 406.

"Следующим направлением активных мер содействия занятости является предоставление государственных грантов. В рамках первых двух потоков гранты уже получили 5 316 граждан из уязвимых групп населения. Необходимо отметить, что в целом по республике большинство грантополучателей из числа многодетных семей – 2 899 грантов, 1038 человек из числа лиц с инвалидностью, 631 человек – ухаживающие за ребенком с инвалидностью, 365 человек – получатели адресной социальной помощи", - отметила министр.

По её данным, ещё 2 062 человека получили гранты для приобретения технологического оборудования, 1 568 человек – в целях приобретения крупного и мелкого рогатого скота, 957 человек – для приобретения орудий труда.