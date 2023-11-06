Как самостоятельно проверить наличие активов и обязательств в Казахстане

В Казахстане завершился II этап всеобщего декларирования. В Комитете госдоходов сообщили, кому и как нужно подготовиться к следующему этапу процедуры, передаёт BaigeNews.kz.

III этап начнётся с 1 января 2024 года. Декларировать активы будут руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, в том числе те, кто временно приостановил деятельность.

"Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем это будет учитываться при налогообложении доходов. Комитет настоятельно рекомендует гражданам до заполнения декларации самостоятельно проверить наличие активов и обязательств в Казахстане, посетив следующие сайты:

по ценным бумагам https://portal.kacd.kz; по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru; по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz; по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu; по наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату

посредством системы Doculite.

Напомним, более двух миллионов работников бюджетных организаций и квазигосударственного сектора вместе с супругами впервые задекларировали

свои активы как в Республике Казахстан, так и за рубежом в 2023 году. По итогам II этапа порядка 98 процентов граждан представили декларации в

электронном виде.

Тем, кто не успел представить декларацию в срок, необходимо устранить данное нарушение. Им будет вынесено предупреждение.