Как религиозные ценности могут помочь в решении проблем с доступностью водных ресурсов
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О роли религиозных лидеров в достижении устойчивого развития мира высказалась директор Королевского института по межрелигиозным
исследованиям (КИМИ) Иордании Рени Хаттар, передаёт BaigeNews.kz.
"Диалог – отличный инструмент, который может способствовать формированию культуры мира в любом обществе. Целостный подход к межконфессиональному диалогу как части человеческого, созидательного и мирного сосуществования между отдельными лицами и группами доказал свою эффективность сегодня, функционируя на всех уровнях от экспертов до руководителей. Повышение религиозной осведомлённости является важным аспектом этого процесса", - считает эксперт.
По её словам, межконфессиональная работа тесно связана с устойчивым развитием.
"Религиозные ценности и доктрины входят в повседневную жизнь и помогают в разработке кодекса поведения во всех аспектах, предложенных Целях устойчивого развития ООН. Такие ценности, как солидарность, сопереживание, достоинство, неприкосновенность могут помочь в улучшении отношений между людьми в целях сокращения масштабов нищеты и голода, обеспечения достойных условий труда и самоотверженной работы, а также отношения друг к другу на основе равенства, несмотря на наши разногласия.
Скромность, щедрость и бедность могут помочь в ответственном потреблении энергетических и водных ресурсов и в том, чтобы делиться ими с другими нуждающимися. Внутренний покой, достигаемый с помощью духовности, может способствовать благополучию и психическому здоровью людей, что может отразиться на их хорошем самочувствии. Верующие люди верят, что природа и все её ресурсы были созданы Богом и поэтому должны быть сохранены и разделены", - привела примеры Рени Хаттар.
Отметила она и роль религиозных лидеров.
По словам спикера на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий рассмотрен документ о человеческом братстве во имя мира во всём мире и сосуществования между Святым Престолом и Аль-Азхаром, призывающий к миру, диалогу, взаимопониманию и взаимному уважению между верующими во имя общего блага.
"Поиск общечеловеческих ценностей, таких как любовь, понимание, братство, прощение и сострадание между мировыми религиями может послужить основой для человеческого, культурного и религиозного диалога, который в конечном итоге может привести к миру. Сотрудничество между религиями, государствами и отдельными лицами в обществе необходимо для достижения мира посредством работы, охватывающей все социальные сферы, с тем чтобы можно было охватить различные важные вопросы и взять на себя ответственность за различные социальные и человеческие аспекты в обществе, для достижения межрелигиозного согласия и межкультурного ненасильственного диалога", - заключила директор Королевского института по межрелигиозным исследованиям Иордании.
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