Как религиозные ценности могут помочь в решении проблем с доступностью водных ресурсов

О роли религиозных лидеров в достижении устойчивого развития мира высказалась директор Королевского института по межрелигиозным

исследованиям (КИМИ) Иордании Рени Хаттар, передаёт BaigeNews.kz.

"Диалог – отличный инструмент, который может способствовать формированию культуры мира в любом обществе. Целостный подход к межконфессиональному диалогу как части человеческого, созидательного и мирного сосуществования между отдельными лицами и группами доказал свою эффективность сегодня, функционируя на всех уровнях от экспертов до руководителей. Повышение религиозной осведомлённости является важным аспектом этого процесса", - считает эксперт.

По её словам, межконфессиональная работа тесно связана с устойчивым развитием.

"Религиозные ценности и доктрины входят в повседневную жизнь и помогают в разработке кодекса поведения во всех аспектах, предложенных Целях устойчивого развития ООН. Такие ценности, как солидарность, сопереживание, достоинство, неприкосновенность могут помочь в улучшении отношений между людьми в целях сокращения масштабов нищеты и голода, обеспечения достойных условий труда и самоотверженной работы, а также отношения друг к другу на основе равенства, несмотря на наши разногласия.

Скромность, щедрость и бедность могут помочь в ответственном потреблении энергетических и водных ресурсов и в том, чтобы делиться ими с другими нуждающимися. Внутренний покой, достигаемый с помощью духовности, может способствовать благополучию и психическому здоровью людей, что может отразиться на их хорошем самочувствии. Верующие люди верят, что природа и все её ресурсы были созданы Богом и поэтому должны быть сохранены и разделены", - привела примеры Рени Хаттар.

Отметила она и роль религиозных лидеров.

По словам спикера на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий рассмотрен документ о человеческом братстве во имя мира во всём мире и сосуществования между Святым Престолом и Аль-Азхаром, призывающий к миру, диалогу, взаимопониманию и взаимному уважению между верующими во имя общего блага.