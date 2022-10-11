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Суды присяжных в Казахстане заработали в 2007 году. С тех пор граждане нашей страны могут лично принять участие в работе судебной системы и выносить оправдательные или обвинительные вердикты, верша судьбы сограждан. Но стать присяжным не так просто – под эти критерии подходят далеко не все люди, а добровольцев в зал суда не пустят.

BaigeNews.kz расскажет о том, как работают суды присяжных в Казахстане и кто может принять в них участие.

Кто может стать присяжным заседателям?

Коллегия присяжных включает в себя 10 заседателей, над ними шефствует один профессиональный судья. Списки кандидатов формируются исполнительными органами в каждом регионе – путем слепой выборки создаются списки граждан, подходящих на роль присяжных. Эти данные передаются в суды, а там, в свою очередь, отбираются по 200-300 человек.

Если вы получили извещение о месте и времени начала судебного заседания, то должны явиться в суд для участия в процедуре отбора присяжных заседателей. А вот пренебрегать своей гражданской обязанностью не стоит – неявка без уважительных причин влечёт ответственность по закону.

В принципе, стать присяжным может любой гражданин Казахстана в возрасте от 25 до 65 лет. Но есть несколько критериев, которые помогают отсеивать потенциальных слуг правосудия.

Заседать в суде присяжных не могут граждане, которые:

не достигли к моменту составления списков присяжных заседателей возраста 25 лет;

имеют непогашенную либо неснятую судимость;

признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных органов;

состоят на учёте в организациях здравоохранения по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

“Какие-либо ограничения на включение граждан в списки кандидатов в присяжные заседатели по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам не допускаются”, - сообщили в специализированом межрайоном суде по уголовным делам Астаны.

Гражданин сам может попросить исключить его из списка присяжных. Для этого нужно написать письменное заявление и указать в нём уважительную причину. Например, состояние здоровья или незнание языка, на котором рассматриваться дело. Также причиной для отвода присяжного может стать его сан, если он относится к категории священнослужителей.

Для того, чтобы собрать группу присяжных, могут понадобиться несколько месяцев, так как помимо проверки на соответствие критериям, гражданину, исполняющему свой долг, могут объявить отвод. На это имеют право стороны обвинения и защиты, но лишь в тех случаях, если кандидат как-то связан с этим делом или состоит в родстве с кем-то из участников процесса. Также может сыграть роль какая-то иная личная заинтересованность кандидата в том или ином исходе дела.

Сторона обвинения имеет право объявить отвод без объяснения причин – но не более чем двум кандидатам. А сторона защиты – не более трёх. В результате останется дюжина кандидатов, из них путём жеребьевки отбирают 10 присяжных и ещё двоих, которые сядут на скамейку запасных.

"В законодательстве не предусмотрены какие-либо приоритеты при занесении в список кандидатов в присяжные заседатели, в том числе госслужащих либо из квазигосударственного сектора", - отметил судья Кажымухан Мекемтас.

Также вы вправе обращаться в местные исполнительные органы с заявлениями о незаконном включении или невключении конкретных граждан в предварительные первичные или предварительные запасные списки кандидатов в присяжные заседатели либо исключении их из этих списков, а также допущенных неточностях в данных о кандидатах в присяжные заседатели в порядке, установленном настоящим законом.

Местные исполнительные органы в пятидневный срок рассматривают поступившие заявления и принимают решения, которые могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы обязаны регулярно проверять и при необходимости вносить изменения в предварительные списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из списков лиц, не соответствующих требованиям статьи 10 настоящего Закона.

Как оплачивается работа присяжных?

Работа присяжных не только почетная, но и оплачиваемая. По окончанию судебного разбирательства или если рассмотрение дела затягивается, гражданин получает ежемесячное вознаграждение за счёт бюджета. Эта сумма высчитывается по следующей формуле: она должна быть в размере половины должностного оклада судьи районного суда, но не менее среднего заработка заседателя по месту его работы пропорционально количеству рабочих дней, а именно времени, проведенного в суде.

"Не подлежат рассмотрению с участием присяжных дела по составам преступлений: убийства, совершенные в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков; преступления против мира и безопасности человечества, против основ конституционного строя и безопасности государства; террористические и экстремистские преступления; воинские преступления, совершенные в военное время или боевой обстановке; преступления, совершенные в составе преступной группы; особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сообщила судья Алма Есымова

Разумеется, работа присяжного не позволит вам обоготиться, но государство все же учитывает, что гражданин тратить свое рабочее время на выполнение долга перед страной. Таким образом боятся, что работа в суде присяжных станет обременительной не стоит.

Можно ли отменить вердикт присяжных заседателей?

В некоторых случаях решение суда присяжных может быть отменено. Например, если заседатель скрыл какие-то факты из своей биографии, которые препятствуют исполнению его обязанностей. Разумеется, все подобные случаи тщательно проверяются и оцениваются судебными органами.

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Также приговор может быть отменен, если коллегия отказала сторонам дела в исследовании утвержденных судом доказательств, а также тех доказательств, которые могут иметь существенное значение для исхода дела. Такое решение расценивается как ограничение их прав, то есть как нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее отмену приговора.

"В соответствии с требованиями статьи 656 УПК решение по поставленным вопросам принимается в совещательной комнате только судьёй и коллегией присяжных заседателей. Присутствие в совещательной комнате иных лиц, в том числе запасных присяжных заседателей, является основанием для отмены приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей", - добавили в пресс-службе суда Астаны.

Если приговор отменен и направлен на новое рассмотрение со стадии главного судебного разбирательства, то к процессу снова привлекут суд присяжных. А вот если приговор отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение со стадии предварительного слушания, то на этой стадии будет решаться, продолжат ли дальше в нём участвовать присяжные.

"Присяжный заседатель не вправе: отлучаться из зала судебного заседания во время слушания дела; в период рассмотрения дела вступать в контакт с лицами, не входящими в состав суда по данному делу, без разрешения председательствующего (судьи); собирать сведения по делу вне судебного заседания; разглашать сведения об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с его участием в закрытом судебном заседании, а также нарушать тайну совещательной комнаты. Невыполнение этих требований влечёт ответственность, установленную законодательством РК", - рассказала судья Есымова.

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Оправдательный приговор не может быть отменен судом апелляционной инстанции, кроме тех случаев, когда были обнаружены ошибки в исполнении уголовно-процессуального закона. К примеру, если допущены нарушения, которые ограничили права сторон на предоставление доказательств.