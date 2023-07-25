Как работает морг Института судебных экспертиз в Астане

Фото: Артем Чурсинов.

Морг Института судебных экспертиз находится в Астане. В 2022 году учреждение претерпело серьезные изменения, так в здании появился зал для церемонии прощания, отдельный бокс для инфицированных погибших, современное оборудование. Руководитель института рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о работе учреждения.

Стоит отметить, что раньше судмедэксперты проводили экспертизы в здании 1954 года постройки. По словам директора Института судебных экспертиз Бахытжана Байтеисова, сюда поступают жертвы насильственной смерти, умершие в результате дорожно-транспортных происшествий, погибшие от отравления или падения с высоты.

"В летнее время, в этом году, чаще поступают погибшие в результате падения с высоты. Это строители, рабочие на высотных работах и другие. Часто вне зависимости от времени года поступают жертвы ДТП, лица умершие скоропостижной смертью", - рассказывает Байтеисов.

Ранее в морге судебных экспертиз специалисты ютились в маленьком помещении, где не было достаточных условий для работы. В новое здание переехали в октябре прошлого года. Кстати это первое новое здание в истории страны, предназначенное для проведения наркологических, судебных, медицинских экспертиз.

"Здание площадью 8 000 квадратных метров на территории два гектара. В морге работает 11 судмедэкспертов. Появились новые столы для умерших, отдельная комната для инфицированных умерших (сибирская язва, ковид, чума), морозильные камеры нового поколения, прощальный зал", - перечисляет директор института.

Рассказали в учреждении и об услугах, которые здесь оказывают. Сюда входит: косметологическая обработка, реставрация внешнего облика умершего, бальзамирование, и другое. Также здесь проводят специализированные исследования, консультации, с привлечением определенных экспертов.

"Есть все условия для проведения судебной экспертизы, специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации на базе Института судебной экспертизы. Помещение построено по всем мировым стандартам. Также мы оказываем услуги по подготовке квалифицированных кадров", - пояснил директор.

Помимо этого в институте проводятся наркотическая, баллистическая, экспертизы и исследования автотранспорта.

Для проведения наркотической экспертизы в институт поступил хроматограф из США. Данное оборудование позволяет определить типологию веществ, а также их присутствие в составе.

"Оборудование для наркотических исследований постоянно обновляется, так как появляются новые виды наркотиков. С такой сложностью сталкиваются наши сотрудники. Однако, оборудование передовое и позволяет ускорить все виды экспертиз, дает точные результаты. Часто мы слышим от людей, что результаты экспертиз фальсифицируют, однако у нас в лаборатории каждый этап фиксируется камерами видеонаблюдения", - рассказал директор центра.

Институт также проводит экспертизы по 54 видам, которые включают исследования авто и баллистический анализ.

"Когда у нас проводится экспертиза возникает необходимость в проверке холодного оружия, мы его отстреливаем, тестируем. Раньше для этих целей мы ездили в МВД, у них есть тир. Сейчас же весь процесс занимает намного меньше времени, что способствует и ускорению раскрытия дел", - отметил директор института.

Также на базе института имеются автобоксы, гараж, подъемник, где проводится разгерметизация автоколес, для определения причин аварии. В скором времени в эксплуатацию будет внедрено оборудование по экспертизе горюче смазочных материалов.