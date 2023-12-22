Как проводится перезагрузка тарифной политики в сфере ЖКХ в Казахстане

В сентябрьском Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести перезагрузку тарифной политики в сферах энерго-, тепло- и водоснабжения. Это необходимо для привлечения инвестиций в модернизацию ЖКХ, так как средний износ коммунальных сетей по стране составляет 51%, а прежние низкие тарифы не позволяют вкладывать в обновление инфраструктуры. Президент поручил ввести адекватные рыночные тарифы для всех монополистов сроком на 5-7 лет. Как будет проводиться перезагрузка тарифной политики, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв говорит о том, что много лет в Казахстане тарифы на комуслуги были необоснованно низкими. При этом часть населения не платит даже по этим расценкам и задолжало большие суммы коммунальным предприятиям. Отключить должников от услуг ЖКХ сложно.

"Сложился такой социальный договор: "мы вам низкие тарифы, вы сидите тихо, молча, а государство доплатит разницу до экономически обоснованного уровня". Государство перестало давать разницу, оно и не обязано, это странно в условиях рыночной экономики. А народ, во-первых, платит по экономически необоснованным тарифам, во-вторых, не будем забывать, что платят не все, есть достаточно большие долги у частных лиц. При этом мы, как социально ответственное государство, не отключаем таких людей. Максимум отключается электричество, потому что это достаточно легко сделать. Отключить от тепла, от водоснабжения – это крайняя мера, которая у нас не применяется. Хотя в мире есть примеры отключения даже от водоотведения", - говорит Андрей Чеботарёв.

Эксперт отметил, что в перезагрузке тарифной политики главная роль у министерства национальной экономики. Параллельно с утверждением новых тарифов, министерство должно разъяснять важность повышения.

"Министерство национальной экономики должно принимать новые экономически обоснованные тарифы и не забывать, что кроме повышения тарифов нужно объяснять, каждый день выходить на программы, вплоть до чатов жильцов, ОСИ. (…) Да, мы можем и дальше жить при низких тарифах, но тогда стоит ждать, что будут продолжаться аварии", - отметил эксперт.

По словам Чеботарёва, самый главный эффект, который даст перезагрузка тарифной политики, это - пополнение оборотных средств предприятий ЖКХ, за счет чего они смогут делать ремонт, проводить модернизацию и устранять аварии.

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев сообщил, что с начала года в стране начала работать программа "Тариф в обмен на инвестиции". В рамках программы тарифы на коммунальные услуги в среднем выросли на 20-30%. Взамен предприятия вложили 267 млрд. тенге в ремонт инженерных сетей тепло-, водо- и электроснабжения.

"За счет этих мер износ сетей в текущем году должен был сократиться на 2%. Благодаря совместной работе нашего комитета, акиматов и отраслевых госорганов удалось привлечь достаточный объем инвестиций, в том числе за счет тарифа, бюджета и средств собственников предприятий ЖКХ. Таким образом, износ сетей снизился на 3,2%. То есть планы текущего года были выполнены", - отметил Тимур Косымбаев.

По его словам, уязвимые слои населения защищены от роста тарифов, они получают жилищную помощь на оплату комуслуг.

Представитель министерства добавил, что в этом году также увеличены зарплаты работников сферы ЖКХ на 50-100%.

"В целом, за счет реализации программы износ сетей снизится на 20%. Это позволит всем монополистам достигнуть оптимального состояния инженерной инфраструктуры, чтобы обеспечить качество коммунальных услуг и снизить количество аварий и отключений", - говорит Тимур Косымбаев.

Также, по его словам, тарифы будут утверждать по-новому.

"В соответствии с новым подходом тарифы будут утверждаться одновременно с требованиями по выполнению индикаторов качества и надежности. При этом прибыль и амортизационные отчисления ограничиваться не будут. Однако в случае неэффективной работы прибыль будет снижена на определенный период", - подчеркнул Тимур Косымбаев.

Кроме того, по информации представителя министерства, монополисты будут проводить закупки в цифровом формате.

"Это позволит мониторить закупки, и выявлять ценовые спекуляции, а также обеспечить равные возможности для всех участников закупок. При этом монополисты смогут самостоятельно выбирать электронные торговые площадки для проведения закупок, а заинтересованные лица - отслеживать процедуры их исполнения. В целом тарифная реформа даст импульс к стимулированию новых инвестиций в сферу ЖКХ для повышения качества и надежности оказываемых услуг, а открытость тарифообразования и контроль деятельности монополистов обеспечит эффективное использование средств потребителей", - отметил Тимур Косымбаев.

Министерство энергетики реализует программу "Тариф в обмен на инвестиции" в секторе генерации электроэнергии.

Директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РК Айдос Дарибаев, сообщил, что увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности, а также годовой лимит возврата инвестиций за счет тарифа.

"Когда реализуется проект, инвесторам электростанций возвращаются инвестиции после полного исполнения инвестсоглашения в течении 10-20 лет. И лимит такого возврата в год для всех проектов ранее составлял 32 млрд. тенге, а теперь лимит увеличен до 428 млрд. тенге. То есть мы можем заключить больше инвестиционных соглашений для большего количества проектов. Но инвестиционное соглашение заключается только на основное оборудование – котлы, турбины, генераторы на действующих станциях", - сказал Айдос Дарибаев.

Он подчеркнул, что благодаря нововведению заключено инвестиционное соглашение по строительству нового энергоблока №3 мощностью 600 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-2.

"В свою очередь для предприятий будут вводиться встречные обязательства по достижению ключевых индикаторов по реализации проектов. Это - снижение износа, вредных выбросов, повышение производительности оборудования и другое. Прорабатывается вопрос по закреплению ответственности владельцев предприятий по вложению собственных средств и за нецелевое использование средств. Также будет обеспечена транспарентность реализации проектов за счет периодической публикации отчетности и подтверждающих документов на открытых площадках и цифровых платформах", - сказал представитель министерства энергетики.

Материал подготовила Мансия Сакенова.