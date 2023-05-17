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pixabay.com Сегодня, 16:06
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Сегодня, 16:06
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Фото: pixabay.com

Как проведут "Ночь музеев" в регионах Казахстана

18 мая ряд музеев Казахстана примет участие в международной акции "Ночь музеев". Для посетителей будут организованы тематические выставки, экскурсии, лекции. Подробности сообщили в Минкультуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz

Тема акция в этом году  – "Музеи, устойчивость и благополучие". 

"Ночь музеев" в Казахстане знаменательна тем, что входит в недельную программу мероприятий, посвящённых Дню работника культуры и искусства", - отметили в министерстве.

В Национальном музее РК в Астане акция стартует в 18:00. Здесь пройдут: выставки изданий учреждения и книг издательства "Алматы-кітап", авторских кукол "Кукла в истории", театрализованные экскурсии, ярмарка ремесленников, научные лекции, концертная и развлекательная программы. 

В рамках проекта "Звёздный гид" с экспонатами посетителей будут знакомить видные историки, блогеры и другие известные личности.

В Государственном музее искусств РК имени Кастеева в Алматы, помимо концертной программы и мастер-классов, пройдёт выставка произведений искусств из фонда музея, посвящённых труду медицинских работников - "Искусство лечить".

Центральный государственный музей РК проведет пленэр "Сохраним наше наследие" с участием известных отечественных художников.

Областной историко-краеведческий музей в Семее в этом году уделит особое внимание национальному ремеслу и играм. А государственный историко-культурный музей-заповедник "Ботай" проведёт фестиваль "Ботай пырағы – 2023", в рамках которого состоятся конные прогулки, соревнования по национальным видам спорта, мастер-классы, ярмарка сувениров, концертная программа и многое другое.

В музее Казахского национального театра драмы имени Ауэзова откроется выставка портретов  выдающихся деятелей искусств.

"Казахстанские музеи уже несколько лет активно участвуют в акции, проходящей под эгидой Международного совета музеев ICOM. Каждый музей подходит к проведению мероприятия со своей уникальной программой. В данный момент в Казахстане действуют более 260 музеев, и каждый из них, так или иначе, поучаствует в праздновании Международного дня музеев. Уверен, что "Ночь музеев" поможет повысить интерес казахстанцев к культурному наследию и искусству нашей страны", – отметил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов.

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Сегодня, 16:06
87
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