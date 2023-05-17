Как проведут "Ночь музеев" в регионах Казахстана

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18 мая ряд музеев Казахстана примет участие в международной акции "Ночь музеев". Для посетителей будут организованы тематические выставки, экскурсии, лекции. Подробности сообщили в Минкультуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Тема акция в этом году – "Музеи, устойчивость и благополучие".

"Ночь музеев" в Казахстане знаменательна тем, что входит в недельную программу мероприятий, посвящённых Дню работника культуры и искусства", - отметили в министерстве.

В Национальном музее РК в Астане акция стартует в 18:00. Здесь пройдут: выставки изданий учреждения и книг издательства "Алматы-кітап", авторских кукол "Кукла в истории", театрализованные экскурсии, ярмарка ремесленников, научные лекции, концертная и развлекательная программы.

В рамках проекта "Звёздный гид" с экспонатами посетителей будут знакомить видные историки, блогеры и другие известные личности.

В Государственном музее искусств РК имени Кастеева в Алматы, помимо концертной программы и мастер-классов, пройдёт выставка произведений искусств из фонда музея, посвящённых труду медицинских работников - "Искусство лечить".

Центральный государственный музей РК проведет пленэр "Сохраним наше наследие" с участием известных отечественных художников.

Областной историко-краеведческий музей в Семее в этом году уделит особое внимание национальному ремеслу и играм. А государственный историко-культурный музей-заповедник "Ботай" проведёт фестиваль "Ботай пырағы – 2023", в рамках которого состоятся конные прогулки, соревнования по национальным видам спорта, мастер-классы, ярмарка сувениров, концертная программа и многое другое.

В музее Казахского национального театра драмы имени Ауэзова откроется выставка портретов выдающихся деятелей искусств.