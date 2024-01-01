Как "приручить" символ года дракона – делимся инструкцией

Покровителем 2024 года по Китайскому календарю будет зелёный деревянный дракон. BaigeNews.kz узнал, что сулит нам в новом году этот символ китайского календаря и как готовиться к его приходу.

Дракон в китайской мифологии является символом силы, мудрости и благополучия. По древним поверьям дракон приносит удачу и защиту в дом. Специалисты-эзотерики считают, что для людей энергия дракона в этом году отразится в проявлении смелости, решительности, а также стремлении к личному развитию.

Подготовка стола в новогоднюю ночь должна быть особенно тщательной. В качестве основного блюда лучше использовать рыбу, красное мясо, на закуску – морепродукты, свежие овощи и фрукты красного цвета. Приправить блюда пряными специями – острым красным перцем, гвоздикой, кардамоном, чесноком. Также, чтобы задобрить дракона и привлечь процветание и изобилие в новом году, в сервировке можно использовать хотя бы одно деревянное блюдо.

Что же касается одежды, то надо помнить, что дракон любит обилие ярких красок. Так что можно смело выбирать одежду нескучных оттенков, например, красный и зелёный цвета, вещи с пайетками и стразами. При выборе тканей обратить внимание на дорогой атлас, шёлк, бархат. В этом году вообще можно не ограничивать себя – дракон не жалует скромность.

В оформлении дома можно использовать украшения из металла, дерева и окрашенного стекла, свечи. Можно расставить сувениры в виде дракон, рыб. В текстиле также могут преобладать золотой и красный цвета.

Встречая новый год под покровительством зеленого деревянного дракона, важно помнить о значении этого символа. Для китайцев дракон – хранитель сокровищ, покровитель и защитник. По их поверьям мифическое существо милостиво к людям целеустремленным, решительным и смелым, и напротив, не жалует тех, кто предпочитает плыть по течению и мириться с обстоятельствами. Поэтому в 2024 году важно проявлять лидерские качества, ставить цели, продумывать шаги их достижения.