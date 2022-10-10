Как президентские выборы в Казахстане могут повлиять на мировые цены на нефть

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В условиях нынешней геополитической ситуации спокойная обстановка в Казахстане крайне важна для всего мира. Об этом Baigenews.kz сообщил директор Европейского института мультидисциплинарных исследований доктор Сорин Добричиану.

Казахстанская нефтегазовая отрасль пользуется лучшими технологиями со всего мира, и поэтому не на словах, а на деле Казахстан является мостом между Западом и Востоком. Сорин Добричиану отмечает, что к выборам президента Казахстана на нефтегазовом рынке будет приковано определенное внимание.

"Ситуация в Казахстане очень важная для будущего мирового энергетического рынка, потому что решение, которое примут казахстанские граждане на предстоящих выборах, определённо повлияет на будущее глобальной энергетики. И дело даже не в том, что недра Казахстана богаты природными ресурсами. Важнее, что казахстанская энергетическая сфера обновлена и развивается со стандартами по-настоящему всего мира, используя как основу советский ГОСТ, дополнив его новыми стандартами American petroleum institute", — считает исследователь.

Казахстан, по мнению учёного, важен для всего мира как важный игрок в международной торговле энергоресурсами.

"Ваша страна — не только мост между Европой и Азией, но и между ключевыми мировыми игроками — Россией и США. У вас есть исторические связи с Россией, у вас есть космодром Байконур, и сейчас у Казахстана есть уникальный шанс продолжить развитие по максимально возможному технологическому стандарту, используя лучшие достижения разных стран, а также развивать транзитный потенциал через порт Актау. Казахстан в будущем в мировой энергосистеме, по нашим прогнозам, усилит свои позиции как важная точка между США, Китаем, Россией, Юго-Восточной Азией, то есть, мировыми ключевыми игроками, которые влияют на будущую ситуацию в сфере газа и нефти", — заявил Добричиану.

Говоря о том, как повлияет на мировые цены на нефть исход президентских выборов в Казахстане, эксперт напоминает, что гораздо больше, чем выборы в Казахстане, на цены на нефть могут повлиять действия глобальных ключевых игроков картелей (стран ОПЕК) и перспективы освоения шельфов в Арктике.