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  • Как президентские выборы в Казахстане могут повлиять на мировые цены на нефть
pixabay.com Сегодня, 13:47
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Фото: pixabay.com

Как президентские выборы в Казахстане могут повлиять на мировые цены на нефть

В условиях нынешней геополитической ситуации спокойная обстановка в Казахстане крайне важна для всего мира. Об этом Baigenews.kz сообщил директор Европейского института мультидисциплинарных исследований доктор Сорин Добричиану.

Казахстанская нефтегазовая отрасль пользуется лучшими технологиями со всего мира, и поэтому не на словах, а на деле Казахстан является мостом между Западом и Востоком. Сорин Добричиану отмечает, что к выборам президента Казахстана на нефтегазовом рынке будет приковано определенное внимание.

"Ситуация в Казахстане очень важная для будущего мирового энергетического рынка, потому что решение, которое примут казахстанские граждане на предстоящих выборах, определённо повлияет на будущее глобальной энергетики. И дело даже не в том, что недра Казахстана богаты природными ресурсами. Важнее, что казахстанская энергетическая сфера обновлена и развивается со стандартами по-настоящему всего мира, используя как основу советский ГОСТ, дополнив его новыми стандартами American petroleum institute", — считает исследователь.

Казахстан, по мнению учёного, важен для всего мира как важный игрок в международной торговле энергоресурсами.

"Ваша страна — не только мост между Европой и Азией, но и между ключевыми мировыми игроками — Россией и США. У вас есть исторические связи с Россией, у вас есть космодром Байконур, и сейчас у Казахстана есть уникальный шанс продолжить развитие по максимально возможному технологическому стандарту, используя лучшие достижения разных стран, а также развивать транзитный потенциал через порт Актау. Казахстан в будущем в мировой энергосистеме, по нашим прогнозам, усилит свои позиции как важная точка между США, Китаем, Россией, Юго-Восточной Азией, то есть, мировыми ключевыми игроками, которые влияют на будущую ситуацию в сфере газа и нефти", — заявил Добричиану.

Говоря о том, как повлияет на мировые цены на нефть исход президентских выборов в Казахстане, эксперт напоминает, что гораздо больше, чем выборы в Казахстане, на цены на нефть могут повлиять действия глобальных ключевых игроков картелей (стран ОПЕК) и перспективы освоения шельфов в Арктике. 

"Мы ожидаем, что цены на нефть будут расти, но не выше 100 долларов за баррель с учётом решений стран ОПЕК+ о сокращении добычи. В принципе, коридор приемлемых цен на нефть — от 50 до 100 долларов. Если цена устанавливается на отметке 100 долларов за баррель, то это сигнал о том, что это бум потребления, цена в 50 долларов — это такой порог, который способствует росту. Считается, что при цене в 60 долларов производство нефти безубыточно. Многие более крупные компании сообщать о значительной прибыли, когда цена за баррель установилась на уровне 50 долларов, но этот порог не устраивает мелких производителей. Цену на нефть определяют взаимоотношения между США, Китаем и Россией, вызовы в Европе в связи с продолжающейся войной в Украине, решения и взгляды на цены Саудовской Аравии, мнения трейдеров, прогнозы по Аляске. Но ситуация в Казахстане, конечно, также учитывается, тем более, что есть некоторая политическая неопределённость в Иране, Венесуэле, Ираке. Без спокойной ситуации в Каспийском регионе миру будет непросто удержать цены, мы считаем, что стабильный Казахстан и его стратегия развития нефтегазовой отрасли может помочь миру", — пояснил Сорин Добричиану.

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#цены на нефть #выборы президента #экспертное мнение
Александр Шахбазов Журналист
Сегодня, 13:47
370
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