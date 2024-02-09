Как правительство Казахстана будет выстраивать баланс между налоговой политикой и бизнесом

Президент Казахстана на расширенном заседании правительства обратил внимание на ряд ключевых задач текущей экономической повестки. В частности, Глава государства потребовал от обновлённого кабмина кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политики. Подробнее о наиболее приемлемых способах реализации этих задач редакции BaigeNews.kz рассказали эксперты Института экономических исследований.

По мнению президента страны, качественное, динамичное развитие национальной экономики невозможно без внедрения новой системы налогообложения, в том числе изменения специальных налоговых режимов. Касым-Жомарт Токаев указал, что новый Налоговый кодекс должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества.

Директор Центра фискальной политики АО "Институт экономических исследований" Ксения Загал отметила, что эффективная налоговая политика является одним из триггеров стабильного и устойчивого развития экономики.

По её словам, налоговые поступления занимают значительный вес в качестве доходного источника государственного бюджета.

"За последние пять лет, с 2019 по 2023 годы, налоговые поступления в доходной части государственного бюджета составили в среднем 69,6% (в среднем 12,5 триллиона тенге), что делает их основным источником формирования бюджета. В 2023 году налоговые поступления составили 18,9 триллиона тенге, что больше уровня 2019 года почти в 2 раза (9,2 триллиона тенге)", - проинформировала Ксения Загал.

Она отметила, что в структуре налоговых поступлений за 2019-2023 годы в основном преобладают НДС и КПН, на которые приходилось около половины всех налоговых поступлений, – в среднем 28,7% и 25% соответственно.

По её словам, недостаточно диверсифицированная структура налоговых поступлений предопределяет большую подверженность доходов государственного бюджета внешним потрясениям.

Президент страны также указал на то, что действующая система собираемости налогов требует совершенствования. Причём, как отметил глава государства, "просто увеличивать налоги нельзя, нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики, выстраиванием правильного администрирования".

Ксения Загал отметила, что полностью согласна с этим.

"С этим нельзя не согласиться, поскольку любое повышение налогов приведёт к увеличению налоговой нагрузки, и может негативно сказаться на экономическом росте страны. Здесь важно отталкиваться от фактической и предельной налоговой нагрузки по каждой отрасли", - пояснила она.

Так, по расчётам Института экономических исследований за 2022 год, фактическая налоговая нагрузка в Казахстане находилась ниже предельной налоговой нагрузки в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, услуги по проживанию и питанию, информация и связь, финансовая и страховая деятельность.

"Таким образом, в отдельных отраслях экономики у нас имеется значительный налоговый потенциал, который может быть реализован за счёт вывода доходов из тени, улучшения налогового администрирования и повышения собираемости налогов, к примеру, путем отмены неэффективных налоговых льгот. Это, в свою очередь, зависит от построения эффективной налоговой политики, которая позволит в будущем увеличить поступления налогов в государственный бюджет без ущерба для экономического роста", - сказала Загал.

Реформа специальных налоговых режимов

Заместитель директора Центра фискальной политики АО "Институт экономических исследований" Эльмира Осипова высказала своё мнение касательно реформирования специальных налоговых режимов.

Она отметила, что в Казахстане в рамках действующих положений Налогового кодекса предусмотрены следующие виды специальных налоговых режимов для МСП:

на основе патента;

на основе упрощенной декларации;

с использованием фиксированного вычета;

с использованием специального мобильного приложения;

розничного налога.

По данным Комитета государственных доходов, по состоянию на 1 января 2023 года количество субъектов предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, и представляющих налоговые декларации составило порядка 3 891 тысяч единиц, налоговых поступлений в бюджет – 353 549 миллионов тенге.

"Доля количества субъектов предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, в общем количестве субъектов МСП составила в среднем 88,3%, при этом доля налоговых поступлений от указанных субъектов в сумме налоговых поступлений государственного бюджета Республики Казахстан составила в среднем 2,1%. Таким образом, несмотря на ежегодный темп роста количества субъектов, применяющих специальные (льготные) режимы, доля налоговых поступлений остается незначительной", - отметила Эльмира Осипова.

Эксперт добавила, что в таких условиях текущие льготные режимы прямо и косвенно мотивируют субъектов предпринимательства на дробление по достижении определенного размера по доходности/обороту и численности работников. При наличии значительного количества льготных режимов налогообложения субъекты предпринимательства ориентированы не на масштабирование и укрупнение своего бизнеса, а на выбор "оптимального" налогового режима, что дестимулирует развитие предпринимательства.

В этой связи, инициатива по реформированию специальных налоговых режимов с участием экономического и бизнес-сообщества является актуальной в целях развития предпринимательства и поддержания необходимого уровня поступлений в бюджет, считает эксперт.

Также она считает, что для реформирования специальных налоговых режимов необходимо объединение льготных режимов со схожими условиями. Например, льготные режимы на основе патента и с использованием специального мобильного приложения, а также пересмотр критериев по лимиту дохода и численности работников по результатам анализа налоговых деклараций.

Развитие предпринимательской инициативы

Повышая эффективность бюджетной и налоговой политики, не стоит ущемлять интересы предпринимателей. Об этом говорил на расширенном заседании президент Казахстана. Он поручил правительству серьёзно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса.

Директор Центра научной экономической экспертизы и исследований Азиза Касенова отметила, что повышение эффективности управления бюджетом и качества прогнозирования бюджетных параметров является стратегически важным направлением работы нового правительства.

В 2023 году правительством был разработан проект нового Бюджетного кодекса с целью решения накопившихся системных проблем и перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами".

Так, расходы государственного бюджета увеличились с 19,9% от ВВП в 2018 году до 21,9% от ВВП в 2022 году. Наибольшие трансферты из Национального фонда и дефицит бюджета были в 2020 году в размере 6,8% и 4% от ВВП соответственно. Доходы государственного бюджета были стабильны с 2018 по 2021 годы и снизились до 10,1 в 2022 году.

Необходимость финансирования фискального дефицита бюджета привела к росту государственного долга. И за последние 5 лет госдолг вырос более чем на 65% с 15,3 триллионов тенге до 25,3 триллионов тенге.

Комментируя поручения президента по искусственному дроблению бизнеса, Азиза Касенова отметила, что Казахстан имеет позитивное отношение к предпринимательству и показывает положительную динамику роста количества МСП.

На сегодня количество действующих субъектов МСП составляет порядка 2 миллиона единиц, а численность занятых в МСП составляет 4,3 миллиона человек. Однако МСБ обеспечивает лишь 25% добавленной стоимости – этот показатель ниже, чем в любой стране ОЭСР и многих странах СНГ.

"Искусственное дробление бизнеса сдерживает экономический рост, повышает социальную нагрузку на действующий бизнес и создаёт дисбаланс устойчивого развития. Таким образом, важнейшей задачей является повышение производительности МСП, создание большого числа компаний с высокими темпами роста и увеличение числа субъектов среднего бизнеса", - подчеркнула Касенова.

Также она отметила, что в целях стимулирования развития частного предпринимательства, создания благоприятных правовых экономических условий для реализации предпринимательской инициативы в Казахстане в постоянном режиме осуществляется государственная поддержка частного предпринимательства в виде комплекса государственных мер.

В настоящее время государством реализуется более 100 мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, включая МСБ, из которых 87% мер являются финансовой и имущественной поддержкой. 85% мер государственной поддержки имеют отраслевую принадлежность. Остальные 15 % не предусматривают отраслевых ограничений.

Однако, по словам Азизы Касеновой, данный подход не учитывает жизненный цикл субъектов предпринимательства или его товара.

"Актуализация методологии категоризации субъектов предпринимательства в целях приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки является приоритетом развития бизнеса в Казахстане",- отметила она.

Ответственное ведение бизнеса

Руководитель Национального контактного центра ОЭСР Индира Бейсекеева в свою очередь считает, что сложившаяся ситуация подчеркивает исключительную важность ответственного ведения бизнеса и необходимость должной осмотрительности в сфере инвестиций.

"В глазах инвестора, поставившего прибыль выше таких важных аспектов, как модернизация предприятия, экология и охрана труда, решение о передаче Карагандинского завода национальному инвестору становится стратегическим шагом к исправлению ситуации. Казахстан продемонстрировал твердую приверженность продвижению ответственного ведения бизнеса, следуя механизмам ОЭСР", - отметила эксперт.

Она добавила, что страна осознает важность создания этической и устойчивой бизнес-среды и поэтому ожидает, что любой инвестор или транснациональное предприятие, действующее в пределах ее границ, будет строго придерживаться этих принципов. Данные принципы охватывают целый ряд соображений, включая уважение прав человека, экологическую устойчивость, прозрачное управление и вовлечение заинтересованных сторон.

"Казахстан поощряет бизнес-культуру, в которой создание долгосрочных ценностей и общественного благосостояния отдается приоритету над краткосрочными выгодами. В тех случаях, когда инвесторы и транснациональные предприятия не соответствуют этим установленным стандартам, крайне важно напомнить им об их обязанности соблюдать принципы по ответственному ведению бизнеса, укрепляя взаимную приверженность ответственной и этической деловой практике на благо как инвесторов, так и местного сообщества", - подчеркнула Индира Бейсекеева.

По мнению эксперта, придерживаясь ответственного ведения бизнеса, инвесторы создают положительную репутацию, которая находит отклик у других добросовестных инвесторов, формируя сообщество, которое ценит долгосрочный успех, этические принципы и благополучие, как бизнеса, так и общества в целом. В этих условиях привлечение финансирования выходит за рамки финансовой отдачи; это становится совместным усилием, направленным на достижение позитивных изменений и устойчивого роста.