Как поручения президента, озвученные в Атырау повлияют на экономику, рассказали эксперты

На прошедшем Национальном курултае в Атырау Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию экономики страны. Среди них – запуск новой жилищной программы для жителей сёл и районных центров, наращивание объема предоставляемого арендного жилья с правом выкупа. Также перед правительством поставлена задача охватить ремонтно-строительными работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог, что станет рекордом в истории Казахстана.

Как эти поручения могут повлиять на развитие экономики в интервью BaigeNews.kz рассказали эксперты.

Экономист Расул Рысмамбетов отмечает, что инициативы, озвученные Токаевым на курултае, актуальны.

"У нас очень низкая торговля между регионами. Например, уровень торговли между Жамбыльской и Туркестанской меньше, чем у Туркестанской области с Узбекистаном. Или приграничные регионы на севере лучше торгуют с Россией, чем с центральным Казахстаном. Главная причина в плохих дорогах между областными центрами. Они должны быть очень качественными", - сказал эксперт.

Он отмечает, что строить автодороги дешевле, чем железные. Их легче содержать и быстрее реконструировать. Для перевозок большегрузов развитие автодорог было бы очень удобно, подчеркивает эксперт.

"Это полезная инициатива. Думаю, что мы должны этому порадоваться. Будут облегчены миграционные потоки", - добавляет эксперт.

Что касается новой жилищной программы для жителей сел, то Расул Рысмамбетов считает, что это инициатива крайнее необходима.

"Часто жители регионов вынуждены перебираться в крупные города. Так как, в их селах плохое медицинское обслуживание, инфраструктура. Поэтому важно, чтобы было правильное выстраивание комфортного образа жизни в районных центрах. Нужно, чтобы жители не были вынуждены покидать свои села. Это очень важно, чтобы предотвратить переполненность мегаполисов. Например, мы видим, что происходит с Алматы, к которому присоединяют новые районы, но инфраструктуры в них нет. Поэтому арендное жилье интересная инициатива. Ее предлагали давно. Думаю, это может облегчить трудовую миграцию", - заключил эксперт.

Экономист Галымжан Айтказин считает, что запуск жилищной программы должен, прежде всего, проводиться адресно.

"Самое главное, чтобы любые программы были адресными. Потому что опыт показывает, что такое вмешательство государства в рынок негативно сказывается на факторах спроса, предложения, ценообразования. Президент высказался, что программа будет для социально-уязвимых слоев населения. Но большой вопрос, как это будет на практике. Потому что нужно вводить механизмы, которые будут ограничивать получателей. Например, сделать получателями этой программы – очень низкий круг людей. Это необходимо, чтобы не создавать ажиотажа на рынке жилья", - считает экономист.

Он подчеркивает, что базовые ставки жилищных программ должна соответствовать денежно-кредитной политики.

"Если по госпрограмме, например, мы даем жилье под 3 процента, а инфляция у нас 20 процентов, то это, конечно же, не совсем верно и искажает стоимость денег на рынке. Поэтому в госпрограммах должна быть привязка к базовой ставке", - добавил эксперт.

Также во время курултая президент поручил в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий. Для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать все наши конкурентные преимущества, считает Глава государства. Предстоит предпринять решительные шаги, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии, подчеркнул он.

Галымжан Айтказин отмечает, что это поручение не новое, он прописано в национальном плане. Но оно стало наиболее актуальным в условиях сложной геополитической ситуации в мире.