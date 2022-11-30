Как подписать документы в Egov Mobile с помощью QR-кода

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Информацию о том, что с появлением возможности подписания документов с помощью QR-кода исчезнет подписание посредством ЭЦП опровергли в правительстве РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Подписание документов с помощью QR кода – это альтернативный метод, который облегчает процесс подписания документов владельцам смартфонов. Это возможность быстрого и простого доступа к документу для подписания технологией ЭЦП через мобильное приложение Egov Mobile", - сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Для пользователя это происходит следующим образом:

1. Сканирование через приложение на телефоне Egov Mobile QR-кода в браузере;

2. Считывание данных, представленных на подпись путём ввода пин-кода или предоставления биометрических данных (распознание отпечатка пальца\сетчатки\лица) в Egov Mobile.



При этом на компьютере, с которого будет сканироваться QR-код, установка NCALayer не требуется.

"Вместе с тем, существующие механизмы ЭЦП-подписей с использованием NCALayer будут также доступны для пользователей электронного правительства и его компонентов. Иными словами, QR подписание – это лишь дополнительный метод подписания документов и очень удобное решение для пользователей", - подчеркнули в МЦРИАП.