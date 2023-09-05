Как подопытных кроликов отправляют под землю - жёны спасателей с шахты "Казахстанская"

Жены спасателей, тушащих пожар в шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, пожаловались на то, что их мужей кормят скисшей едой и не выдают им молоко за вредность. В компании "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот уже 18 дней мой любимый с коллегами тушит шахту "Казахстанскую" в Шахтинске. Вижу его раз в сутки ровно пять минут. Утром пришёл с шахты, я ушла на работу, вечером он ушёл, я пришла с работы. Такая профессия, кто-то должен спасать людей, и ребята несут свою службу достойно! Всё бы ничего, если бы не один важный момент... Мало того, что ребята каждый день рискуют собственной жизнью, так их ещё не могут обеспечить полноценным питанием! То прокисшие макароны, то испорченный плов (который даже собаки отказываются есть), так теперь ещё и молоко за вредность, перестали выдавать. Повара просто выкрикивают из-за витрины: "Молока нет!" - написала в Instagram Людмила Требукина.

Женщина сообщила, что многие из спасателей живут в общежитии, им некому готовить обеды.

"Когда они после тяжёлой смены возвращаются в общежитие, отказавшись от "шикарного " протухшего обеда или завтрака, голодными ложатся спать. А через несколько часов, ему вновь ехать на смену! Куда смотрят власти? Где руководство, которое должно курировать условия работы? Откуда спасателю брать силы, если его элементарно не покормили?! И даже молоко за вредность не дали, когда он шесть часов убивал свои лёгкие! Мало того, как подопытных кроликов отправляют под землю, где показатели зашкаливают нормы нахождения в шахте!" - возмущена женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Людмила Требукина (@milarigert_vedushaya_krg)

На жалобу отреагировали в пресс-службе АМТ.