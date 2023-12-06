Как планирует развивать Астанинскую агломерацию, рассказал Марат Ахметжанов

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых мерах по минимизации существующего дисбаланса между уровнем жизни в Астане и близлежащих населённых пунктах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Есть много проблемных вопросов, с которыми мы столкнулись. Например, маятниковая миграция. Ежедневно границу столицы из близлежащих сёл области пересекают более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей. По официальным данным, в зоне агломерации прописано 180 тысяч человек, фактически проживает 300 тысяч", - сказал аким в СЦК.

Это, по его словам, влечёт определенные трудности в бюджетном планировании и обеспечении социальными объектами пристоличных населённых пунктов.

"Так, например, наша область является субвенционной, то есть получает дотации с республиканского бюджета. При расчёте расходов учитывается прирост численности постоянного населения, то есть прописанного. При этом, мы знаем, население пристоличных населённых пунктов растёт в геометрической прогрессии, а официально остаётся на прежнем уровне", - сказал Ахметжанов.

Он отметил, что, к примеру, в Косшы по официальным данным проживает 52 тысячи человек, фактически - более 100 тысяч. При этом согласно нормативам, на 10 тысяч человек предусматривается одна единица санитарного автотранспорта. То есть при реальной потребности в 10 единицах скорых, фактически имеется вдвое меньше.

Для решения указанных проблем акиматом Акмолинской области проводится работа по минимизации дисбаланса между центром агломерации и прилегающими населенными пунктами. В этой связи, разработан проект нового Комплексного плана, где предусмотрено 303 мероприятия на один триллион тенге, в том числе 19 проектов частных инвестиций на 176 миллиардов тенге.