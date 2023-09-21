Как организован сервис в месте проведения Азиады-2023

Акклиматизация и первые впечатления казахстанских журналистов от столицы XIX-х Азиатских игр в репортаже BaigeNews.kz с места событий.

Ханчжоу встретил первых участников из Казахстана облачной погодой, но позже в течение дня периодически шел дождь, порой сильный. Но, несмотря на даты в календаре, ливень в Ханчжоу – летний, теплый и приятный, а климат здесь теплый и влажный, к чему еще предстоит адаптироваться спортсменам и тренерам.

Пока до церемонии открытия есть время, журналисты традиционно делятся впечатлениями от увиденного в городе проведения игр. Организаторы подготовились основательно, и каждый волонтер очень заботлив, если есть трудности со знанием английского, то вас проведут иностранца туда куда ему нужно. А если идет дождь, то еще и заботливо раскроют для вас зонт.

В этот раз оргкомитет Ханчжоу предложил концепцию проживания в формате деревни не только для спортсменов, тренеров, но и журналистов, также технического персонала.

На самом деле, олимпийская “деревня” в Ханчжоу – это современнейший микрорайон с высотными зданиями не ниже 20 этажей, собственными объектами торговли, услуг и досуга. По огороженной территории “деревни” проживающих в ней журналистов перевозят на электрокарах.

Попасть в деревню может любой, чья аккредитация предполагает допуск и прошла подтверждение. Система проверки при входе в “деревню” и другие объекиы двууровневая. Сначала идет бесконтаное распознавание лица, после чего досмотр через сканер вещей и проверка металлоискателем. Случаев выявления попыток проноса запрещенных веществ пока не было.

Самая большая радость ожидала журналистов в главном медиацентре. При встрече прессу одарили щедрыми подарками в виде сувениров, талисмана, некоторых полезных вещей, брендированных символикой Азиады, и проездным на общественный транспорт. Кроме того, журналистам предлагают всего за 20 юаней (около 1 300 тенге) богатейший шведский стол в нескольких залах с блюдами всех кухонь мира.

В отличие от зимней Олимпиады-2022 в Пекине пищу для журналистов в медиа-центре готовят не роботы, а живые люди, но от этого организаторы только прибавили себе положительные отзывы.

Сам город Ханчжоу радует ухоженностью, чистотой, а вот вождение в Ханчжоу практически не отличить от того, каким оно является в Казахстане.

Уже за несколько дней до церемонии открытия казахстанские спортсмены начнут выступления в квалификационных этапах в некоторых видах спорта. Все настроены на победу, и ожидают, что при поддержке болельщиков смогут выполнить и перевыполнить прставленные задачи.

Ожидается, что министр спорта и туризма РК Ермек Маржикпаев лично прибудет в Ханчжоу, чтобы поболеть за казахстанских атлетов.

Фото: Альберт Ахметов.