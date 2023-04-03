Как научить ребёнка разговаривать на казахском, рассказали эксперты

В последние годы государственный язык набирает большую популярность среди населения Казахстана. Сейчас многие родители стараются определить своих чад в детские сады и школы с казахским языком обучения. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с родителями, а также с языковедами-преподавателями об основных причинах и путях решения проблем, связанных с изучением госязыка.

Мир локальной сети и телевидения в современном мире просто кипит от переизбытка информации. Можно найти всё, что угодно. Но что смотрят дети? Мультфильмы и контент развлекательных блогеров, а он, в большей степени, на территории Казахстана представлен на русском языке. По мнению родителей, это оказывает огромное воздействие на речь их детей. В некоторых случаях, даже в казахоязычных семьях из-за детских видеороликов дети не знают родного языка или говорят на нём с акцентом. Это и послужило основной причиной для того, что казахские детские сады сейчас стали намного популярнее среди казахстанцев.

"Моя доча разговаривает в основном на русском, если на казахском, то с акцентом. Конечно, в первую очередь, мы отдали её в казахский садик, чтобы она научилась свободно разговаривать на родном языке, чтобы хоть на 50 процентов ощутила свой менталитет, знакомилась с культурой, с казахской традицией. В казахском садике воспитание другое, по сравнению с русским. Хотя дома разговариваем на казахском, но благодаря ТВ дети - русскоязычные. Ведь дух народа в языке, чтобы не потерять нашу сущность и самобытность", - рассказала Саният Каримова. "Сейчас дети смотрят YouTube, телевизор. А там почти всё на русском языке. Ещё у меня старшая дочь разговаривает только на русском языке, потому что дома свекровь говорила только на этом языке. И младшая дочь тоже начала разговаривать на русском языке. Она начала рано разговаривать, именно на русском. Я сначала хотела отдать в русский садик, но потом бабушки и дедушки начали ругать и говорить, почему же все наши внуки начали разговаривать на русском языке, что же будет дальше. И мы решили отдать в казахский садик. Сейчас уже понемногу учится, повторяет слова из садика, но дома всё равно ещё говорит на русском. Я, в свою очередь, всегда говорю только на казахском, но окружение даёт о себе знать", - поделилась жительница Астаны.

Кандидат филологических наук Жанар Таласпаева отмечает, что с присвоением казахскому языку статуса государственного правительство провело большую работу в плане его развития и популяризации.

"В 1997 году был принят Закон о языке, в котором было определено, что казахский язык будет государственным языком. С этого периода мы начали развивать наш язык. В свою очередь государство приложило немало усилий для этого – в детских садах было увеличено число групп, обучающихся на казахском языке, увеличилось число классов, был выделен бюджет на публикацию книг на казахском языке, стали появляться программы на телевидении, также на казахский язык начали переводить фильмы, мультфильмы, сказки, начал усиливаться контент на казахском языке, официальные мероприятия стали вести на государственном языке, в высших учебных заведениях, колледжах начало расти число специальностей на казахском языке. Благодаря принятым мерам казахский язык стал развиваться и набирать популярность. Но всё же ожидаемых результатов по сей день в полной мере достичь пока не удалось. К сожалению, среди казахстанцев не все владеют государственным языком", - подчеркнула эксперт.

Она считает, что если на старшее поколение мог оказать влияние политический строй прошлых лет, то с чем связано незнание казахского языка среди современной молодёжи, вызывает вопросы.

"Конечно, молодые люди, окончившие школу на казахском языке, знают язык, но в большей степени они говорят на русском языке. А те, кто закончил школу на русском языке, не знают казахского языка или знают очень плохо. Хотя есть и учебники на казахском языке, и учителя, но результат не совсем удовлетворительный", - добавила Таласпаева.

Эксперт не отрицает, что в последние годы среди населения страны популярность казахского выросла.

"Сейчас многие родители отдают детей в казахские детские сады и школы, потому что на самом деле они поняли, что будущее Казахстана за казахским языком. Потому что в любом случае в нашей стране государственный язык будет развиваться, он будет необходим во время работы. И здесь необходимо делать акцент на необходимости. То есть если гражданин не будет знать государственного языка, то он не сможет устроиться на хорошую должность или получить образование. Если будут ставиться такие условия, то казахский язык станет важным. Поэтому сейчас родители поняли, что если так будет, то их детям необходимо усваивать казахский язык, чтобы в будущем не быть ущемлёнными. Они также понимают, что русский язык можно выучить, а чтобы знать казахский язык на высоком уровне, необходимо обратить внимание на образование. Поэтому я думаю, что они и отдают в казахские школы и детские сады. Это, конечно, правильно", - отметила Жанар Таласпаева.

Как выучить казахский?

В первую очередь, по мнению специалиста, нужно чаще разговаривать, смотреть фильмы и читать книги на государственном языке.

"Необходимо чаще разговаривать со своим казахоговорящими друзьями. С ребёнком нужно с рождения говорить только на казахском языке, нужно, чтобы первые слова ребенка были именно на казахском. Если в дошкольный период ребёнка он будет говорить на казахском языке, то он запомнит его на всю жизнь. Нужно читать сказки на казахском, разговаривать, показывать мультфильмы на казахском, и, конечно, желательно отдавать в казахские садики. Я считаю, что неправильно обвинять учителей в том, что они плохо обучают, или в том, что нет хороших методических пособий на казахском. Здесь главное - желание человека. Конечно, дети этого ещё не понимают, но родители и школьные учителя должны объяснять ребенку, что казахский язык – это родной язык, если ребенок по национальности казах, что это язык его предков. А чтобы люди другой национальности учили казахский, то конечно это должно стать требованием. Нужно стараться говорить чаще, а если не получается, то нельзя над этим смеяться или ругать, а наоборот поддерживать и стараться научить. Самое главное - это идеологическая работа, поэтому в школах надо показывать фильмы на казахском, известные программы, и нужно увеличить контент в Интернете на казахском языке, потому что сейчас многие получают информацию именно из Сети. А там сейчас около 80 процентов - на русском. Для детей нужно сделать озвучку игрушек на казахском, мультфильмы, увеличить число иллюстрированной литературы на казахском языке. Это должно поддерживать и государство", - сказала она.

В заключении эксперт добавила, что также для большей популяризации языка необходимо усиливать требования по знанию государственного языка.

"Государственные экзамены тоже необходимо проводить на казахском языке. Потому что по-другому не выучат. Я считаю, что если не заставлять, не создавать необходимость, но казахский язык не выучат. Они считают, что в этом нет необходимости. Люди учат английский язык. Это тоже, конечно, правильно", - подытожила Ж. Таласпаева.

Преподаватель казахского языка из Алматы Алина Кан также отметила, что число желающих изучать государственный язык увеличилось. При этом возраст обучающихся разный – это и дети, и люди пенсионного возраста.

"Я преподаю казахский на протяжении многих лет и раньше не было такого спроса, как сейчас. Люди хотят его учить. И возраст с семи лет до 70 лет, люди приходят с детьми. Средний возраст 40-45 лет. Кто-то учит с нуля, знает немного буквы. Кто-то учит с немного разговорного уровня, кто-то улучшает свой уровень. Если говорит о национальности, то половину составляют казахи и половину другие национальности (корейцы, русские, украинцы, дунгане, таджики), и 2-3 человека – это граждане, приехавшие из России", - рассказала учитель.

По словам педагога, причиной увеличения числа желающих изучать государственный язык стало требование с места работы.

"Спрос на государственный язык появился, потому что есть спрос на рабочих местах. Например, у меня около 40 процентов участников клуба говорят, что у них требуют казахский язык на работе, и спрос к работникам, владеющим государственным языком больше, чем на незнающих казахский", - сказала Кан.

Также преподаватель рассказала о причинах, по которым, возможно, некоторые казахстанцы не знают родного языка.

"Во-первых, они родились в русскоязычной среде. Например, бабушка с дедушкой, родители советского и постсоветского периода разговаривают на русском языке, поэтому ребенок тоже говорит на русском. Далее, даже если человек хочет научиться родному языку, то в Казахстане такая ментальность, что люди высмеивают. Это тоже большой фактор, и у человека пропадает желание. А ещё раньше не было такого большого спроса, было так, что русский язык знает, и этого достаточно", - сказала она.

Алина Кан, так же как и Жанар Таласпаева, считает, что необходимо чаще разговаривать на казахском языке. Кроме того отличным решением, по мнению педагога, станет прослушивание различных подкастов на госязыке, просмотр фильмов и чтение книг.

"Моя теория такова, что, когда ребёнок приходит на этот свет, без разницы, какой он национальности, в какую среду попадает, где растет, каков его язык. Например, я рожу ребенка, и он будет немец, если я его с рождения отдам в китайскую семью, он будет говорить на китайском. Он слышит язык, воспринимает его, учится. Я сама так же научилась, я слышала и слушала, как на нём разговаривают люди. Самое главное это разговорный стиль, грамматику подкрепить можно всегда. Слушать подкасты на казахском языке, слушать, как разговаривать, заучивать песни. И тем самым мы привыкаем. У нас популяризация казахского языка началась не так давно, и сейчас дефицит передач на казахском языке, даже если ТВ перешли на этот формат, то Google и другие, наш кенематограф должен стараться снимать фильмы на казахском. Также многие блогеры ведут передачи на русском языке, в социальных сетях пишут посты на русском языке, даже если говорят на казахском. Нет большой популяризации. В магазинах, массмаркетах аннотация продуктов крупным шрифтом на русском языке, а на казахском – совсем маленькая, что никто не разберет, что написано. Если всё будет на казахском языке – подкасты, YouTube и так далее, то тогда люди будут говорить на казахском", - заключила эксперт.