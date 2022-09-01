Как начался новый учебный год в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz./ Максат Рысбеков

В казахстанских школах прозвенел первый звонок, посвященный Дню знаний. Одну из линеек посетил министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в Казахстане свыше 7,6 тысячи школ, в которых работают более 380 тысяч учителей и обучаются свыше 3,7 миллиона детей. В новом учебном году за парты сядут около 400 тысяч первоклассников.

Школа Binom

В школе-гимназии №86 состоялась торжественная линейка с участием министра просвещения Асхата Аймагамбетова. Он рассказал о нововведениях в школах.

"Этот учебный год особенный. Потому что мы внедряем некоторые инновации. Во-первых, с этого года дети, обучающиеся на казахском языке, не будут осваивать три языка вместе с первого класса, как это было в прошлом году. В первом классе они возьмут в руки азбуку на своём родном языке, научатся читать и писать на родном языке. Мы считаем, что во втором классе будет очень легко выучить русский язык. И в третьем классе к нему добавляется английский язык. Это очень хорошо с дидактической стороны. Безусловно, это окажет большое влияние на успеваемость детей", - сказал он.

Министр отметил введение нового предмета для первоклассников.

"Президент говорил о нескольких ценностях. В их числе трудолюбие, глубокие знания, патриотизм, единство. Трудолюбие начинается со школьной скамьи. Поэтому мы с этого года вводим новый предмет "Трудовое обучение" отдельно с первого класса", - рассказал он.

В этом году более трёх миллионов детей переходят в пятидневный формат обучения. По словам министра, это решение касается не только учащихся школ, но и работы учителей.

"Глава государства неоднократно давал поручения по поддержке образования, по поддержке учителей. Благодаря ему проводится очень большая комплексная работа. В рамках поручения президента повышается заработная плата учителей, в следующем году с первого января заработная плата педагогов будет увеличена еще на 25 процентов", - рассказал министр.

Также он рассказал о проблеме дефицита мест в школах и о том, как это решается.

"В своем послании президент дал поручение правительству по строительству школ. По итогам 2021 года мы построили 277 школ. Это показатель, которого никогда не было в истории, но и этого мало. Поэтому в этом году мы планируем отдать ещё около 260 школ. В целом до 2025 года по стране будет построено не менее 1000 школ. Это тоже один шаг к решению проблемы дефицита мест в школах", - заключил он.









Фото Максата Рысбекова.