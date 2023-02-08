Как казахстанцы использовали пенсионные накопления из ЕНПФ

В ЕНПФ рассказали об использование пенсионных накоплений по состоянию на 1 февраля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

За январь 2023 года на спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, для улучшения жилищных условий из ЕНПФ было переведено более 7,1 миллиарда тенге пенсионных накоплений. Таким образом было исполнено 3 061 заявление вкладчиков (получателей). Средняя сумма единовременной пенсионной выплаты составила 2,3 миллиона тенге. Для сравнения, за январь 2022 года ЕНПФ было исполнено 50 060 заявлений на улучшение жилищных условий на общую сумму порядка 76,2 миллиарда тенге. Тогда средняя сумма изъятия составляла порядка 1,5 миллиона тенге.

Всего за два года (с января 2021 года) по состоянию на 1 февраля 2023 года ЕНПФ исполнил 1 348 461 заявление. Сумма досрочных изъятий приближается к 3,2 триллиона тенге. При этом средняя сумма, изъятая по одному заявлению, за период составляет порядка 2,4 миллиона тенге.

На сайте www.enpf.kz в разделе "Показатели" каждый рабочий день обновляется информация о том, на какие цели казахстанцы использовали/планируют использовать единовременные пенсионные выплаты, в том числе в разрезе регионов (подразделы "Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям" и "Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий", соответственно).

Чаще всего (35,7 процента от всех исполненных заявлений или 64,3 процента от перечисленных сумм) — это приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) и строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка). Порядка 21 процента заявлений (8,2 процента от перечисленных сумм) — на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. Примерно такое же количество (20,87 процента) заявлений — для использования вкладчиками (получателями) пенсионных накоплений по системе жилищных строительных сбережений. На это было направлено около 13 процента перечисленных единовременных выплат. Около 20 процентов заявлений (12 процента единовременных выплат) исполнены в целях использования ипотечного жилищного займа – от первоначального взноса до рефинансирования и полного погашения.

Обращаем внимание, что приведена статистика по исполненным ЕНПФ заявлениям. На стороне уполномоченных операторов цели казахстанцев могут измениться либо средства вернуться на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков(получателей) в ЕНПФ. 462,7 миллиарда тенге возвращено на ИПС от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы в установленные законодательством сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. Из них в январе 2023 года возвращено 2,27 миллиарда.

На лечение

С января 2021 года по состоянию на 1 февраля 2023 года ЕНПФ исполнил 404 512 заявлений на лечение на общую сумму 322,2 миллиарда тенге. Средняя сумма изъятий на лечение за период составила порядка 0,8 миллиона тенге. При этом в январе 2023 года было исполнено 2 537 заявлений на сумму 3,2 миллиарда тенге. Средняя сумма изъятий на лечение в январе 2023 года составила порядка 1,3 миллиона тенге.

Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 32,5 миллиарда тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"). Данные средства не были использованы в установленные законодательством сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Ознакомиться с актуальной статистикой по использованию пенсионных накоплений на лечение можно на сайте www.enpf.kz в разделе "Показатели" — "Единовременные пенсионные выплаты на лечение".

В частное управление

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 февраля 2023 года за весь период переведено 8,8 миллиарда тенге на основании 5 933 заявления. Общее количество уникальных заявителей составляет 3 405 человек, что означает, что есть вкладчики, которые решили передать часть своих накоплений нескольким управляющим компаниям. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 миллиона тенге.

При этом общий объем средств, находящихся под управлением УИП, с учетом инвестиционного дохода составляет порядка 9,5 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 февраля 2023 года на рынке действуют пять УИП: АО "Jusan invest", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Halyk Global Markets", АО "Halyk Finance". Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" — "Реестр управляющих инвестиционным портфелем".

Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе "Показатели" — "Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям".

Напомним, что после первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП. 50 заявителей воспользовались этим правом: по 70 заявлениям ЕНПФ осуществил перевод из одного УИП в другой на общую сумму 176 миллионов тенге.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Согласно Закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5 процента от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

Актуальная информация о комиссионном вознаграждении УИП на 2023 год размещена на сайте enpf.kz в разделе: "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем.

Также у вкладчиков есть право подать в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку, но не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП. Поскольку перевод пенсионных накоплений начался в феврале 2021 года, этот срок еще не истек. Пока по состоянию на 1 февраля 2023 года статистика ЕНПФ фиксирует автовозврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан на сумму 33 миллионов тенге.

Причинами автовозврата являются достижение пенсионного возраста, смерть вкладчика, а также выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в доверительное управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.