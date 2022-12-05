Как казахстанцам прожить на 60-70 тысяч тенге, рассказала глава Минтруда

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С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о том, как казахстанцам прожить на эти деньги, передаёт BaigeNews.kz.

70 тысяч тенге - это минимальный стандарт, минимальная заработная плата для неквалифицированного работника. Кроме МЗП, повышаются все заработные платы бюджетных организаций, заявила министр.

"Например, в образовании повышаются заработные платы к следующему году в два раза по отношению к 2020 году, в здравоохранении в два раза к 2024 году по отношению к 2021 году, в социальном обеспечении в два раза к 2025 году. Но кроме того, пошла работа с компаниями. Коллеги с министерства индустрии рассказали, что в среднем от 20 до 35 процентов повысили заработную плату. Поэтому минимальный размер заработной платы должен отражаться в целом на средне личную заработную плату. И мы следим за этим не только по статистике, но в первую очередь и по обязательным пенсионным взносам, которые к нам поступают. Поэтому сказать, что сегодня все заработные платы резко поднимутся и станут такими, как в Европе - нельзя. Но поэтапно заработные платы будут повышаться", - сказала Тамара Дуйсенова.

По её словам, если человек получал 70 тысяч, работая на государственном предприятии, то его заработная плата в зависимости от отрасли будет повышаться на 25-35 процентов в следующем и в последующем году. А с частным сектором пока ведутся совместные работы в рамках социального партнерства, добавила она.