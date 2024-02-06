Единый срок для представления декларации объявили в Казахстане

В 2024 году декларацию об активах и обязательствах должны представить руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. В Комитете госдоходов разъяснили детали этой процедуры, передаёт BaigeNews.kz.

Декларацию об активах и обязательствах также должны представить бездействующие и приостановившие деятельность лица. Согласно нормам Гражданского кодекса филиалы и представительства не являются юридическими лицами, поэтому у них в 2024 году обязательство по представлению декларации не возникает. Также в 2024 году декларацию об активах и обязательствах не представляют лица, занимающиеся частной практикой.

С 2024 года установлен единый срок для представления декларации физлиц — до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения e-salyqАzamat, Halyk, Bank Centercredit. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

В КГД рекомендуют максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации рекомендуют:

1) подготовить соответствующие подтверждающие документы;

2) нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;

3) провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 миллиона тенге, до момента подачи декларации;

4) проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно на сайтах:

- по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;

- по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;

- по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;

- по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu;

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.