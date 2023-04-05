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Как Казахстан готовится к стихийным бедствиям, рассказал глава МЧС
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин представил в мажилисе законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан". Глава ведомства сообщил о том, как идёт подготовка к возможным стихийным бедствиям, передаёт BaigeNews.kz.
"Центр реализовал и продолжает реализацию более 30 программ и проектов в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве исполнительного агентства. 11 проектов напрямую обеспечивают вклад в развитие Республики Казахстан. На площадке Центра проведено 163 международных мероприятия, семинаров и тренингов с привлечением опытных экспертов Казахстана, зарубежных стран, ООН и других международных организаций. Обучено более полутора тысяч представителей государственных органов Республики Казахстан лучшим практикам и опытом, выработанными мировым сообществом в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций", - сообщил министр.
Он отметил, что Центр признан на глобальном, региональном и международном уровнях. Так, например, он получил статус ресурсного Центра по снижению риска бедствий в реализацию Сендайской рамочной программы в Центральной Азии.
"Кроме того, в настоящее время по поручению Главы государства прорабатывается вопрос придания Центру статуса Секретариата Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств. Таким образом, за период существования Центр становится активным участником по привлечению перспективных проектов ведущих международных организаций", - отметил министр.
По словам Ильина, принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского и местного бюджетов и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.
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