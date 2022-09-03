Как изменятся налоговые ставки и как будут вводить налог на роскошь

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства сообщил, как будут изменяться налоговые ставки и как введут налог на роскошь, передает Baigenews.kz. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана сообщил о необходимости их введения.

По его словам, в 2023 году году будет разработан проект нового налогового кодекса. Он предусматривает пересмотр налогового администрирования, цифровизацию процедур исполнения налоговых обязательств.

"Также будет проведена работа по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению налога на роскошь", – сказал министр.

Он также сообщил о разработке нового бюджетного кодекса. В рамках него будут упрощены бюджетные процедуры, опеределено назначение расходов, финансируемых за счёт средств Нацфонда.