Как измениться Павлодар в 2024 году

О планах развития Павлодара рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов во время традиционной встречи с населением, которая прошла сегодня в ДК им. Естая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

"В этом году, впервые за последние тридцать лет, мы обновили асфальтовое покрытие на территории всех 40 дошкольных учреждений Павлодара, - подчеркнул Асаин Байханов. - В следующем году будет обновлено асфальтовое покрытие на территорий двадцати одной школы и трех объектов здравоохранения областного центра".

В городе началось строительство двух школ – рядом с СОШ №4 имени Макпалеева и в микрорайоне Достык. В 2024 году в Павлодаре начнут возводить еще три школы в рамках национального проекта "Комфортная школа" - в Усольском микрорайоне, микрорайонах Восточный и Жастар.

В начале следующего года откроет двери Дворец творчества для детей. Он разместиться в здании бывшего колледжа на Втором Павлодаре. Сейчас там идет капитальный ремонт. Во дворце оборудуют зал хореографии, гончарную, ювелирную и ремесленную мастерские, коворкинг, закупят оборудование для звукозаписи, предусмотрели даже кабинет, где школьникам помогут определиться с будущей профессией. Проект должен организовать досуг для двух тысяч детей.

Новшества коснутся и сферы здравоохранения. Как сообщил Асаин Байханов, в январе завершится реконструкция общежития для студентов медицинского колледжа.

"Также в следующем году завершиться первый этап масштабной реконструкции городской больницы № 1. Впервые в регионе появятся гибридные операционные. Сейчас нами проектируется строительство дополнительного отделения для областного кардиологического центра, нового корпуса областной детской больницы, пристроек к поликлиникам №3 и №5, а 5 также к Центру временной адаптации и детоксикации", - сказал глава региона.

Один из главных на сегодня вопросов - высокий износ коммуникационных сетей. Так сети теплоснабжения изношены на 85%.

"В 2023 году заменили более 30 км сетей. Эта практика будет продолжена и в 2024 году. Ко мне поступали обращения на слабые параметры теплоснабжения в период морозов. Большая часть проблем связана со слабой подготовкой внутридомовых сетей и тепловых узлов. Из почти 1,3 тысячи домов в 117 до сих пор нет обслуживающих организаций, жильцы их вынуждены самостоятельно готовить дома к отопительному сезону. Эту проблему необходимо решать. Акимат города должен усилить работу с собственниками жилья в этом направлении", - подчеркнул аким области.

Если за последние два года в Павлодаре благоустроили 307 дворов, то в следующем планируется установить детские и спортивные площадки в 80 дворах. Полностью эту работу завершат в 2025 году, когда охватят все дворы города.

"За два года благоустроены десять новых мини-скверов. На следующий год определены еще восемь локаций для такого благоустройства", - отметил Асаин Байханов.

В новом году в шести парках и скверах Павлодара установят систему автополива. В этому году ее тестировали в сквере Влюбленных и Центральном парке. В целом же автополив появится во всех зеленых зонах города в течение двух лет.

Работы по благоустройству продолжатся на городской набережной. Планируется провести реконструкцию участка от Площади Конституции до улицы Каирбаева.

"Весной начнется масштабная реконструкция улицы Лермонтова. Основная идея – сделать улицу безопасной и комфортной для пешеходов, а также расширить пешеходную зону от Набережной до Парка афганцев. Еще один крупный проект –создание экопарка в Усольском микрорайоне. Его мы планируем реализовать в следующем году. По моей инициативе проектируется строительство нового пешеходного моста, который удлинит нашу Набережную, связав с лыжной базой "Ертіс", - сказал аким области.

В следующем году пополниться парк общественного транспорта. В Павлодар приедут 50 новых автобусов. По мнению акима, это позволит улучшить график движения шести маршрутов: № 003, 3, 5, 115, 126, 152.

"Мы прорабатываем вопрос приобретения в ближайшие два года 70 новых трамваев при партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития. Первые 30 планируем закупить уже в следующем году. Для развития данного вида транспорта на следующий год планируется начать строительство трамвайной ветки вдоль микрорайона "Достық".

Асаин Байханов также поручил акиму Павлодара Хасару Хабылбекову выявлять участки дорог, требующие ремонта.

"Уже с марта нужно начать работы по их восстановлению МАК-асфальтом, который позволяет выполнять ремонт при минусовой температуре после схода снега. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены. Первоочередное внимание необходимо уделить магистральным улицам с большим транспортным потоком", - сказал он.

Всего же в следующем году, по заверению чиновников, в областном центре отремонтируют 14 улиц протяженностью 32 км. Еще на девяти улицах частного сектора уложат семь километров асфальта.