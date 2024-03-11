Как изменился курс доллара в Казахстане после праздников
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
105Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
После выходных средневзвешенный курс американской валюты стал выше на 1,88 тенге и составил 448,97 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 453 тенге, в Алматы - 451,7 тенге.
Курс евро по итогам торгов вырос до 491,34 тенге, российского рубля остался прежним - 4,95 тенге. Курс китайского юаня - 62,28 тенге.
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