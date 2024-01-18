Как изменились цены на продукты за неделю в Казахстане
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Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю остался без изменений, а в годовом выражении повысился на 2,6% , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.
Средняя цена на некоторые товары из перечня социально-значимых продовольственных товаров в Казахстане на 16 января 2024 года:
Мука, І сорт – 237 тг/кг
Масло сливочное – 3932 тг/кг
Морковь – 167 тг/кг
Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
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