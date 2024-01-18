Как изменились цены на продукты за неделю в Казахстане

Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю остался без изменений, а в годовом выражении повысился на 2,6% , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.

Средняя цена на некоторые товары из перечня социально-значимых продовольственных товаров в Казахстане на 16 января 2024 года:

Мука, І сорт – 237 тг/кг

Масло сливочное – 3932 тг/кг

Морковь – 167 тг/кг

Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.