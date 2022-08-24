Как из хлебных остатков со столов астанчан производят корм для скота. Фоторепортаж

Фото: Рената Актаева

Астанчане с весны заметили, что у мусорных контейнеров возле многоэтажных домов появились зелёные бочки с надписью "Только для хлеба". Хлеб, который горожане оставляют в этих бочках, вывозят в цех, где из него производят корм для животных. Корреспондент BaigeNews.kz побывала на производстве, чтобы ознакомиться с процессом переработки хлебных отходов.

По словам предпринимателя Руслана Уббиниязова, в день со всех контейнеров, установленных во дворах столицы, к ним привозят около тонны хлебных отходов.

"Это вместе с пакетами, их же масса составляет где-то 40-50 килограммов. Сейчас вот собранное здесь стоит почти неделю, тут 7-8 тонн прессованного хлеба. В час это оборудование может производить 400 килограммов. Из тонны хлеба примерно получается 850 килограммов продукции. Потому что здесь есть испарение из-за высокой температуры переработки. Поэтому появляется весовая потеря. В мешки мы положили по 25 килограммов, но вот они постояли месяц и сейчас их вес около 23-24 килограммов", - рассказал бизнесмен.

Теперь специалисты работают над тем, чтобы увеличить срок хранения продукции. Для этого им пришлось сменить оборудование. Новое обошлось предпринимателю в 27 миллионов тенге. Если ранее срок годности корма составлял один месяц, то теперь его планируют продлить до года.

Что касается условий хранения, то самым главным является отсутствие влажности.

"Мы работает над тем, чтобы увеличить срок хранения корма. Сейчас его срок годности шесть месяцев, но мы хотим сделать так, чтобы его можно было хранить год. Это зависит от технологии. За час это оборудование может переработать 400 килограммов, но если будут неправильно подобраны фракции и температура, то у нашей готовой продукции может быть маленький срок годности и скот может его не съесть", - поделился предприниматель.

Сейчас контейнеры для приёма хлеба стоят во дворах города бесплатно. Чтобы бизнесмена освободили от оплаты аренды за размещение бочек, по его словам, поспособствовали в Центре охраны окружающей среды.

Если внимательнее присмотреться, то в огромной куче хлеба можно увидеть печенье, кексы, булочки и даже торты.

Процесс производства корма для животных из хлебных изделий состоит из нескольких этапов. Сначала грузовые машины завозят на склад содержимое контейнеров. Здесь хлебные отходы сортируют, вычищают от пакетов, а также извлекают то, что не подходит для переработки. Все это выполняется вручную сотрудниками цеха.

"Пакеты мы тоже отдельно отправляем на переработку, сдаём их за 130 тенге за килограмм. Затем хлеб направляем в дробилку, оттуда в приёмную площадку. Потом он направляется в смеситель, где его разбавляем, к примеру, отрубями. Потому что чистый хлеб вреден животным. После смешивания сырьё направляется в экструдор. Там при температуре 160-180 градусов проходит обработку и попадает в шнейк, который подаёт уже готовый корм в сушильную аппаратуру. Потому что после экструдора корм выходит очень горячим, его нельзя раскладывать по мешкам сразу, так как может появиться запах гари и влажность. А в сушилке за 3-5 секунд остывает. И корм уже можно собирать в мешки", - рассказал Руслан Уббиниязов.

Всего по Нур-Султану установлено 1230 контейнеров для сбора хлеба.

"Байконурский и Есильский районы мы уже закончили, теперь оснащаем бочками Алматинский район. Сейчас ставим во дворах по улице Кудайбердиулы, затем начнём ставить на Кошкарбаева", - добавил предприниматель.

Помимо исследовательской части сотрудники цеха сталкиваются и с другой проблемой. Как рассказал Уббиниязов, в контейнеры горожане помимо хлеба бросают и бытовой мусор.

"У нас есть проблема - люди в эти бочки бросают мусор. Или в контейнеры, которых стоят возле кафе и ресторанов, люди кладут остатки еды, и тем самым быстро заполняют их. Например, в районе улицы Сейфуллина люди вообще не смотрят. Кладут туда и хлеб, и остатки еды, это ладно, мы понимаем. Но ещё туда бросают и туалетные отходы, памперсы. Хотя мы пишем, просим в чатах КСК, что так делать нельзя. Если нас не уважаете, то хотя бы проявите уважение к хлебу. В Байконурском и Есильском районах часто бывает, что в контейнер только хлеб кладут. В бочки желательно класть только сухие хлебные продукты. Вы видите, здесь есть и печенье, и кекс", - отметил он.

Как рассказал бизнесмен, производство корма для животных считается сезонной работой, поскольку летом скот на пастбищах. Спрос начнётся осенью. Один килограмм корма стоит 130 тенге. Однако, как признался Руслан Уббиниязов, большой прибыли от своей работы они пока не получают.

"Люди думают, что мы тут на ровном месте делаем большие деньги. На самом деле нет. У нас работают две "Газели", им каждый день надо заливать газ - по 3500 тенге. Там двое водителей и один человек, который собирает контейнеры. Им ещё надо обед оплатить. Потом здесь ещё два человека, которые сортируют хлеб. Есть ещё три человека, которые контролируют весь процесс производства. Так только себестоимость хлеба выходит 70-80 тенге. Ещё есть электричество, здесь оно очень мощное. За него мы в месяц платим 350-400 тысяч тенге. Также есть аренда", - сказал он.

Также предприниматель добавил, что производство корма из хлебных остатков является уникальным.

"Такого производства нет в мире ещё. Идея создания такого проекта возникла от того, что в наших дворах валяется много хлеба. Все мы родом из аула, в детстве этот же хлеб мы давали скоту. Беседовали с людьми, которые работают на кормозаводах. Вообще во многих странах боятся давать хлеб животным, но мы решили изучить этот вопрос и нашли решение", - поделился Руслан Уббиниязов.

Примечательно, что произведённый корм тестируется на своих же животных. В нескольких метрах от цеха находится сарай, где живут лошади, коровы и бараны. Их туда привозят худыми, специально, чтобы потом откармливать. Предприниматель признается, что перед тем, как дать корм животным, иногда, они его даже пробуют сами. По его словам, в корме ощущаются вкус печенья, кексов, в общем тех продуктов, которые переработали.

"Вообще лошади могут кушать и кушать. Сколько бы перед ним еды не положили, они могут стоять и есть. Но другой скот должен есть только по норме. Потому что их кишечник может не переварить. Сейчас в день лошади съедают около 10 килограммов, а бараны - по два килограмма", - подчеркнул предприниматель.

В будущем из пищевых отходов предприниматель планирует производить удобрения для земли.

Фото: Рената Актаева