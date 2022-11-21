Как голосовали казахстанцы за рубежом, рассказали в МИД

Высокая электоральная активность наблюдалась среди казахстанцев за рубежом. Об этом сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством иностранных дел завершена работа по обеспечению работы избирательных участков при учреждениях Казахстана за рубежом. 68 участков с общим числом избирателей 12 841 было открыто в 53 странах. Проголосовало 11 360 граждан Казахстана. Это 88,47 процента избирателей", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

В России проголосовало большинство граждан Казахстана - 2600 человек. Турция находится на втором месте по количеству избирателей - 1423 человека. На третьем месте Узбекистан - 591 человек.