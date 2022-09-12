Как фотограф из Украины изучает казахский язык

Фотограф Надия Захарова приехала в Алматы почти два года назад. Девушка из Украины в Казахстан отправилась за мужем. О том, как она ассимилировалась в новой стране, полюбила Алматы и стала изучать казахский, Надия рассказала корреспонденту BaigeNews.kz.

Первое, что увидела в Алматы, это горы, рассказывает Надия Захарова. Сначала не поняла, думала, что это тучи. Сразу же влюбилась. Про Казахстан фотограф говорит с теплом, потому что люди здесь удивительные: открытые, добрые и веселые.

"Сейчас я фотографирую семьи на выписках из роддома. Там, где я жила, такого не было. Это такое счастье и столько эмоций, когда папа берет на руки малыша, целует маму, обнимает ребенка", - рассказывает Надия о своей работе в Алматы.

Фотографа из Украины многие алматинцы узнали из ТикТока. Девушка записывает и выкладывает ролики, в которых рассказывает, как изучает казахский язык. Комментаторы в большинстве своем помогают ей освоить тонкости речи. Надия рассказывает, что получает от подписчиков колоссальную поддержку.

"Мне в работе нужен казахский язык, поэтому я сейчас стараюсь изучать, многое уже понимаю, но пока стесняюсь говорить. Я не боюсь переспрашивать несколько раз. Никогда мне никто не отказывал в помощи. Так, повторяя несколько раз, я запоминаю слова", - говорит Надия Захарова.

Сотни тысяч просмотров набирают и ролики о том, на что украинка обратила внимание, переехав в Казахстан.

"Когда я переехала в Казахстан, я столкнулась с тем, что никогда не слышала казахских имен. А мне по работе нужно записывать их на слух. Мой начальник дал мне задание написать самые известные несколько раз. А еще мне нравится, что казахские имена имеют красивые значения", - делится Надия с подписчиками в Тиктоке.

Как и большинство переехавших из других стран, Надия восхищается казахской кухней. Традиционное казы - теперь любимое блюдо, как и бешбармак. Но самое главное, это, конечно же, атмосфера.

"В Казахстане нет конфликтов, царит атмосфера дружбы. Я чувствую здесь себя как дома. Переехать из другой страны, где ты прожил всю свою сознательную жизнь, сложно. Но здесь я обосновалась, и меня приняли", - говорит фотограф.

Помимо фотосъемок, Надия информационно помогает соотечественникам, желающим переехать в Казахстан. Свое будущее она связывает именно с этой страной.