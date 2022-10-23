Как День Республики отпразднуют в регионах

Фото: акимат Туркестанской области

Масштабные празднования пройдут во всех регионах страны.

В Акмолинской области 23 октября пройдет региональный айтыс "Ұлттын Ұлы Ұстазы", также приуроченный к 150-летию казахского общественного и государственного деятеля Ахмета Байтурсынова, передаёт BaigeNews.kz.

В Костанайской области с 22 по 25 октября пройдет ряд спортивных состязаний по самбо, настольному теннису, баскетболу, а также чемпионат города Костаная среди мужчин по Қазақ күресі. 25 октября в областном центре состоится праздничный концерт "Казахстан – богатство наследия и будущего страны".

В Северо-Казахстанской области с 23 по 25 октября пройдёт большой фестиваль ремесленников "Qyzyljar — шеберлер мекени". В работе фестиваля примут участие казахстанские мастера, а также ремесленники из Кыргызстана, Таджикистана, Ямало-Ненецкого автономного округа РФ и других регионов. Свою выставку на центральной площади Петропавловска проведет и филиал Ассамблеи народа Казахстана.



В Абайской области 23 октября вручат ключи от квартир семьям из категории социально-уязвимых слоев населения в городе Семей, а также запустят водопровод в Кокпектинском районе, который обеспечит водой более 1000 местных жителей. В Семее 25 октября утром пройдет парад этно-культурных объединений и спортивные состязания, а вечером состоится гала-концерт с участием звёзд казахстанской эстрады.

В Мангистауской области в Актау 25 октября пройдут сразу два праздничных концерта "Қазақстан — Республикам менің" на площади "Амфитеатр" и "Елім менің" в областной филармонии. В городе Жанаозен 23 октября откроется международный фестиваль "Жаһан жулдыздары", а 25 октября — гала-концерт "Мәңгілік жаса, қыран елім Қазақстаным".

В Макатском районе Атырауской области 25 октября откроют "Аллею семьи" и парк "Доссор". В городе Атырау на территории детских садов участники "Жасыл ел" посадят 1000 фруктовых деревьев. Также ожидаются различные спортивные конкурсы среди молодёжи, благотворительные акции и праздничный концерт в доме культуры имени Курмангазы.

В Западно-Казахстанской области к празднику в нескольких районах и аулах откроют ряд объектов, среди которых районный музыкальный драматический театр, спортивная площадка и бульвар, а также подключат ряд сел к газу. В Уральске 25 октября сдадут в эксплуатацию девятиэтажный многоквартирный дом.

В Алматы 23 октября пройдет спортивный фестиваль "Sport Fest 2022" и массовый благотворительный забег "Charity Music run". А 25 октября состоится большой концерт с участием звёзд казахстанской эстрады на площади "Астана".

В Шымкентских библиотеках 24 октября пройдет час истории Казахстана, а 25 октября – сразу несколько мероприятий. На площади административно-делового центра перед акиматом города жителей проконсультируют по различным государственным услугам. В разных частях мегаполиса пройдут благотворительные акции в пользу малообеспеченных семей. А вечером в казахском академическом драмтеатре покажут драму "Ат жалман ғасыр".

Рекордсменом по мероприятиям, приуроченным к празднику, станет Туркестанская область. Там проходит в общей сложности 1200 мероприятий. Так, власти откроют сразу семь новых школ на 7430 мест в Казыгуртском, Сарыагашском и Сайрамском районах и в городе Туркестан. Будут открыты аллеи, сданы жилые дома, в ряде сельских округов запущена чистая питьевая вода и природный газ. Ожидаются благотворительные акции и музыкальные конкурсы.

23 октября в Туркестанском музыкальном драматическом театре пройдет премьера спектакля "Триптих", а 25 октября в библиотеке "Фараб" — книжная выставка, посвящённая Дню Республики.