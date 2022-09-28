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  • Как будут составлять списки избирателей на выборы президента РК, рассказали в ЦИК
vitebsk-region.gov.by Сегодня, 17:04
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Фото: vitebsk-region.gov.by

Как будут составлять списки избирателей на выборы президента РК, рассказали в ЦИК

Как будут составляться списки избирателей на предстоящие внеочередные выборы президента Казахстана, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, передает BaigeNews.kz.

"Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является включение вас в списки избирателей. Списки составляются местными акиматами на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного заявления в акиматы по месту их нахождения", - отметил он на брифинге в ЦИК. 

Спикер добавил, что каждый гражданин, у которого нет возможности прибыть в день голосования на избирательный участок по месту своей регистрации, не позднее чем за месяц до дня голосования, или 20 октября 2022 года, праве подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения.

При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он будет голосовать.

"Воспользоваться данным правом могут граждане, работающие вахтовым методом, иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, проживающие вне общежитий, граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации. Гражданин может быть включен только в один список избирателей. Проверить включение себя в списки избирателей можно через сайт или Call-центр акимата. С 4 ноября 2022 года вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке", - резюмировал он. 

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#ЦИК #выборы президента
Журналист
Сегодня, 17:04
114
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