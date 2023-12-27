Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

В госкорпорации "Правительство для граждан" обнародовали график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с празднованием Нового года центры обслуживания населения не будут работать 1 и 2 января. С 3 января госкорпорация возобновит работу в обычном режиме", - говорится в официальном сообщении.

В будни центры принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.