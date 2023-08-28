Как будут работать ЦОНы 30 августа в Казахстане

В связи с празднованием Дня Конституции в Казахстане Центры обслуживания населения, включая специализированные ЦОНы, не будут принимать

граждан 30 августа, передаёт BaigeNews.kz.



Учреждения возобновят работу 31 августа.

В обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные Центры обслуживания населения - в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.