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Как будут работать ЦОНы 30 августа в Казахстане

Сегодня, 20:49
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BaigeNews.kz Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: BaigeNews.kz

В связи с празднованием Дня Конституции в Казахстане Центры обслуживания населения, включая специализированные ЦОНы, не будут принимать 
граждан 30 августа, передаёт BaigeNews.kz.

Учреждения возобновят работу 31 августа.

В обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные Центры обслуживания населения - в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

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