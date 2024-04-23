Как будут использовать паводковые воды в Казахстане

О перспективах использования паводковой воды на брифинге в СЦК рассказала официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передаёт BaigeNews.kz.

Филиал "Казводхоза" по Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озёра. Вода в них не поступала последние 20 лет.

Впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдается многоводие. Крупные водохранилища региона наполнены на 92%, что больше, чем в предыдущие годы.

Водохранилища Карагандинской области полностью наполнены. Собранная в них вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.

Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная из Кенгирского водохранилища области Улытау, поступила через реку Сарысу в озёра Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озёр Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние сельское хозяйство региона.

Приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объёме около 2,3 кубокилометров в озеро Балхаш.

"Филиал "Казводхоза" по Атырауской области роет 14,5 километра дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море", - отметила спикер.

В целом по республике, по словам официального представителя ведомства, планируется сбросить из водохранилищ 6,3 миллиарда кубометров воды.