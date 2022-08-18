Как бороться с терроризмом, обсуждали главы полицейских ведомств стран ШОС

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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на встрече глав полицейских ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), озвучил предложения Казахстана по совместному противодействию преступности, обороту наркотиков и защите цифрового пространства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Главная тема встречи министров внутренних дел ШОС – обеспечение стабильности и безопасности для граждан, чьи страны представлены в организации. А это три миллиарда человек или 45 процентов населения всей планеты. Участники обменялись опытом в противодействии экстремизму, торговле людьми и незаконному обороту оружия.

"Противостоять терроризму и экстремизму можно, только сообща. Поэтому Казахстан присоединился ко всем 19-ти международным конвенциям и протоколам против терроризма. В формате многостороннего и двустороннего сотрудничества заключено свыше 90 договоров по борьбе с преступностью. Также выявляются граждане, планирующие выехать в “горячие точки” для участия в вооруженных конфликтах", - сказал Ахметжанов во время выступления.

Также министр поделился с иностранными коллегами опытом о принятых мерах в рамках Антинаркотической стратегии и совместной работы с подразделениями наркоконтроля российского МВД.

"За последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле – более тысячи новых видов наркотиков. А реклама в интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. По поручению главы нашего государства модернизируется уголовная сфера по примеру развитых стран ОЭСР", - добавил он.

Ахметжанов рассказал, как внедряется трехзвенная модель досудебного расследования с участием полиции, прокуратуры и суда в Казахстане. С ее появлением оптимизирована работа, и теперь эта процедура осуществляется строго в срок. Для противодействия преступлениям в сфере информационных технологий, по мнению министра, необходима выработка механизма международного сотрудничества совместно с партнерами ШОС. Он предложил наладить работу по обмену опытом работы в профильных подразделениях и рассмотреть возможность проведения тренингов.