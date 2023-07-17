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К 15 годам тюрьмы приговорили туркестанца за надругательство над тремя малолетними
66-летний мужчина надругался над внучками своей знакомой в октябре прошлого года,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Он пришел в гости к подруге, попил чай, а после увидел в гостиной несовершеннолетних 2012, 2014 и 2017 годов рождения. Что было дальше процитируем пресс-службу Туркестанского областного суда и просим обратить внимание на весьма странную формулировку:
"У подсудимого появилась мысль умышленно совершить развратные действия без применения насилия в отношении заведомо малолетних. Данное правонарушение подсудимого согласно с частью 3 статьи 124 УК РК квалифицируется, как особо тяжкой категории", - говорится в сообщении суда.
Мать детей о факте узнала через беседу с 9-летней дочерью. Она отказалась от ужина с жалобами на боли языка, а две другие сёстры, находившиеся рядом с ней в этот момент, подтвердили данное происшествие и указали на то, что в отношений них подсудимым были совершены те же действия.
"Вина подсудимого доказана заключениями экспертизы, собранными по делу доказательствами, протоколами очной ставки и осмотра места происшествия. При назначении наказания суд отнес к смягчающим уголовную ответственность обстоятельствам – признание вины. А отягчающих обстоятельств не установлено", - указано в сообщении пресс-службы Туркестанского суда.
Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовных правонарушений предусмотренной частью 4 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с назначением отбывания наказания в учреждениях средней безопасности уголовно-исполнительной системы. Его пожизненно лишили права психологического и педагогического воспитания. Приговор не вступил в законную силу.
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