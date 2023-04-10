К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий

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Касым-Жомарт Токаев на совместной с президентом Азербайджана пресс-конференции в Астане сообщил, что в Казахстане проведут ряд памятных мероприятий к 100-летию общенационального лидера и выдающегося государственного азербайджанского деятеля Гейдара Алиевича Алиева, передает BaigeNews.kz.

"Символично, что старт им даст наше сегодняшнее участие в открытии улицы имени славного сына азербайджанского народа в центре Астаны. Также телеканал "Qazaqstan" подготовил уникальный документальный фильм "Ғазиз ғұмыр" о Гейдаре Алиеве, показ которого состоится сегодня в эфире национального телевидения нашей страны. Все эти мероприятия являются ярким примером вечной дружбы наших народов, данью уважения выдающемуся государственному деятелю, внесшему исторический вклад в развитие казахско-азербайджанских отношений", - отметил глава государства.

Президент Казахстана сообщил, что знаковым событием этого года станет проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане. Также имеется договоренность об организации Дней азербайджанской культуры в нашей стране.